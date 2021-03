Compagnie du Cambodge : 17 ME de bénéfices en 2020 et 180 euros de dividende

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2020 de Compagnie du Cambodge s'établit à 57 millions d'euros, en baisse -9% par rapport à 2019 correspondant au recul de l'activité de Sitarail, lié à des arrêts de circulation des trains sous l'effet de pluies décennales et à la baisse des volumes d'hydrocarbures au premier semestre. Les bonnes performances du second semestre, notamment avec des volumes conteneurs records, n'ont pas permis de compenser le retard.

Le résultat opérationnel affiche une perte de -2 ME (- 1 ME en 2019). Elle est attribuable au recul de l'activité de Sitarail en dépit des économies de charges réalisées. Le résultat financier ressort à 12 ME, stable par rapport à l'exercice 2019. Il est principalement constitué des dividendes reçus et des revenus d'intérêts.

La part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles s'établit à 12 ME, (-3 ME au cours de l'exercice 2019). Cette amélioration intègre la plus-value réalisée par IER sur la cession à Total fin 2020 de BluePointLondon Ltd, qui a développé et gère un réseau de 1.600 bornes de charge pour véhicules électriques à Londres.

Le résultat net part du Groupe ressort à 17 ME (3 ME en 2019).

Le Directoire proposera à l'Assemblée générale de verser un dividende de 180 euros par action représentant un montant de 101 millions d'euros au titre de l'exercice 2020, identique à celui de l'exercice 2019.