Compagnie du Bois Sauvage prend une participation significative dans le groupe immobilier Eaglestone

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Compagnie du Bois Sauvage prend une participation à concurrence de 30% dans le capital d'Eaglestone Group sarl, la holding de tête du groupe immobilier européen Eaglestone.

Par cette prise de participation d'un montant fixe de 63 millions d'euros et un complément variable de maximum 3 millions d'euros, Compagnie du Bois Sauvage souhaite renforcer les activités de son pôle immobilier et contribuer à la croissance d'Eaglestone. La réalisation de cette opération est soumise à certaines conditions.

Reconnue pour la qualité architecturale et technique de ses projets, Eaglestone couvre les segments du résidentiel, des bureaux et des commerces.

Fondé en 2010, le groupe Eaglestone a triplé de taille ces dernières années notamment par la concrétisation de plusieurs opérations significatives en Belgique et au Luxembourg, et par l'acquisition récente du groupe français Interconstruction, qui tend à se positionner en tant qu'acteur incontournable dans le développement du Grand Paris, le plus grand projet urbain d'Europe.

Son portefeuille de plus de 80 projets représente une valeur d'investissement de 1,5 milliards d'euros pour plus de 500.000 m(2) en détention et construction.

Gaétan Clermont et Nicolas Orts, tous deux CEO et actionnaires, continueront à le diriger et à en développer les activités.