Compagnie du Bois Sauvage : Eaglestone s'offre le groupe Cardinal

(Boursier.com) — Le Groupe Eaglestone, spécialiste du développement et de l'investissement immobilier actif depuis plus de 10 ans en Belgique, au Luxembourg et en France, qui possède un portefeuille de 125 projets et devrait afficher en 2022 un chiffre d'affaires voisin de 700 ME pour un Ebitda de 75 ME, a signé l'achat du groupe de promotion, gestion et investissement immobilier français Cardinal. La réalisation de cette opération est soumise à l'approbation de l'Autorité de la concurrence française.

Compagnie du Bois Sauvage, actionnaire à 30% d'Eaglestone, soutient sa participation par l'octroi à cette dernière d'un prêt de 25 millions d'euros afin de contribuer à son développement sur le territoire français.

Après l'intégration d'Interconstruction, principalement actif en Ile-de-France, il y a trois ans, Eaglestone continue son développement stratégique en France par cette acquisition d'un groupe à l'activité complémentaire, tant d'un point de vue géographique que sectoriel. Cette acquisition représente une opportunité unique pour Eaglestone de renforcer sa couverture du marché français, qui figure parmi les marchés les plus attractifs d'Europe. La marque 'Cardinal', garante de grande qualité sur le marché français, subsistera sous l'égide du Groupe Eaglestone. Le fondateur du groupe Cardinal et les patrons des différentes filiales continueront à occuper leurs fonctions actuelles et à accompagner le développement du groupe pour une durée de trois ans au minimum. Cardinal compte 120 collaborateurs et plus de 40 projets.