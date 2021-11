Compagnie du Bois Sauvage : contre la vente de la division "Engineered Foams" et pour la vente de la division "Bedding"

(Boursier.com) — La Compagnie du Bois Sauvage votera contre la vente de la division "Engineered Foams" et pour la vente de la division "Bedding". Après avoir analysé les documents fournis par Recticel, le Conseil d'Administration de la Compagnie du Bois Sauvage a décidé de voter contre la vente de la division "Engineered Foams" à l'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2021 d'une part et en faveur de la vente de la division "Bedding" à l'assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2021 d'autre part.

La Compagnie du Bois Sauvage détient 27,03% des actions et des droits de vote de Recticel à la mi-mai 2021. A cette date, la Compagnie du Bois Sauvage a conclu une convention de vente de sa participation avec la société Greiner.

Jusqu'à la date d'exécution de cette convention la Compagnie du Bois Sauvage continue de jouer son rôle d'actionnaire de référence. La Compagnie du Bois Sauvage confirme qu'elle exerce les droits de vote liés à ses actions Recticel de manière indépendante.

En ce qui concerne le dossier de vente de la division "Engineered Foams", le Conseil d'administration de la Compagnie du Bois Sauvage note que l'accord de vente est encore dépendant d'une due diligence et de l'approbation des autorités de la concurrence. L'exécution de cette vente pourrait prendre des mois, voire plus. Par conséquent, les actionnaires ne savent pas quand le prix d'achat sera payé à Recticel. Ce montant du prix d'achat fait d'ailleurs lui-même encore l'objet d'ajustements non quantifiés, notamment en fonction des besoins en fonds de roulement de Recticel.

Ces incertitudes, combinées au risque de réinvestissement, à la complexité d'une remontée éventuelle des liquidités vers les actionnaires ou au maintien d'une grande proportion de liquidités dans le bilan, font que le Conseil d'Administration de la Compagnie du Bois Sauvage est d'opinion qu'une vente de la division "Engineered Foams" n'est pas appropriée, à ce moment et dans les conditions présentées.

De façon générale, la Compagnie du Bois Sauvage considère qu'une vente de l'importante et complémentaire division "Engineered Foams" est une décision stratégique à évaluer avec prudence. Cette décision reste possible dans le futur, quels que soient les actionnaires de Recticel.

Par ailleurs, une vente de la division "Engineered Foams" fait partie des mesures de défense qui, en cas d'adoption, permettraient à Greiner de mettre fin à la convention de vente des actions Recticel détenues par la Compagnie du Bois Sauvage.