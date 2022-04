Compagnie des Alpes va sortir Musée Grévin de la cote

(Boursier.com) — Le résultat de l'offre publique de retrait suivie d'une procédure de retrait obligatoire initiée par la Compagnie des Alpes sur Musée Grévin, dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext à Paris sous le code ISIN FR0000037970, qui a fait l'objet d'une note d'information, a été publié par l'AMF. Pendant la durée de l'offre, du 18 au 31 mars inclus, 10.874 actions Musée Grévin ont été apportées au prix de 66 euros par action. A la clôture de l'offre, l'initiateur détient ainsi 493 395 actions Musée Grévin représentant au moins 975 916 droits de vote, soit 98,04% du capital et au moins 98,49% des droits. Les conditions pour la mise en oeuvre du retrait obligatoire sont réunies.

Le retrait obligatoire des actions Musée Grévin aura lieu le 12 avril 2022 et concernera toutes les actions Musée Grévin visées par l'offre et qui n'ont pas été apportées, soit un total de 9 869 actions représentant 1,96% du capital et au plus 1,51% des droits de vote. Les actions non présentées seront donc transférées à l'initiateur au même prix que celui de l'offre, soit moyennant une indemnité, payable en numéraire, de 66 euros pour chaque action Musée Grévin, nette de tous frais.