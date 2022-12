Compagnie des Alpes va investir 200 ME jusqu'en 2026 dans ses remontées mécaniques

(Boursier.com) — Alors que la saison d'hiver se lance progressivement, la Compagnie des Alpes (CDA) décide de faire confiance à POMA, acteur français du transport par câble, implanté au coeur du Territoire alpin, pour ses projets de remontées mécaniques.

Ce projet porte une enveloppe globale d'environ 200 millions d'euros au prix catalogue jusqu'en 2026. Cette décision s'inscrit dans la trajectoire pluriannuelle d'investissement communiquée par le Groupe.

Ce choix fort au profit du "Made in France", et particulièrement du "Made In Alpes", témoigne de l'engagement du Groupe CDA, qui se positionne comme "Compagnon du territoire", à soutenir les acteurs locaux dans une période économique très tendue sur le plan national et international.

Cette coopération pluriannuelle permettra le remplacement d'appareils structurants au sein de la majorité des Territoires où la CDA est implantée. C'est le cas, notamment : des remontées mécaniques du Pontillas (Serre Chevallier) ; de Lonzagne (Peisey-Vallandry) ; du Transarc (Bourg Saint Maurice - Les Arcs) ; du télésiège de l'Aiguille Rouge (Tignes) ; du télésiège du Sairon (Grand Massif : Flaine Samoëns Morillon Sixt-Fer à Cheval) ; de la télécabine des Glaciers et de la Roche de Mio (La Plagne) ; du télécabine de Villaroger (Les Arcs).

Ces remplacements d'appareils structurants se font au bénéfice de nouvelles infrastructures combinant innovation technologique, confort des visiteurs, sécurité des collaborateurs et optimisation énergétique.