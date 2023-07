Compagnie des Alpes : un analyste dope le titre

(Boursier.com) — Compagnie des Alpes se distingue en matinée, sur un gain de 4% à 14,4 euros. Le flux acheteur sur le dossier est à relier à une note de Stifel qui a débuté le suivi du titre avec un avis 'achat' et une cible de 25 euros. Le marché, préoccupé par le réchauffement climatique et le ralentissement économique, a tendance à sous-estimer les performances et la croissance du groupe, explique le broker. Cette année, malgré la hausse de ses tarifs, CDA subira un petit effet de ciseau sur ses marges en raison de la hausse des coûts de l'énergie. A l'inverse, en 2024, l'entreprise devrait voir ses marges se redresser, puisqu'elle continuera à augmenter ses prix et devrait cette fois bénéficier d'une stabilisation de ses coûts. Alors que le groupe continue de croître, le broker anticipe une augmentation du BPA de 17% alors que le consensus prévoit une stabilité.

Avec ses stations de ski emblématiques, CDA peut être assimilé à un groupe de luxe, avec une offre de ski unique, rare et de grande qualité se traduisant par un fort pricing power. Le groupe peut également être vu comme une entreprise de croissance, grâce à la surperformance de sa division parcs de loisirs. Malgré cela, CDA se négocie sur un PE inférieur à 10x et avec une décote de plus de 50% par rapport à ses principaux comparables, souligne l'analyste.