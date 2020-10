Compagnie des Alpes : sans surprise ?

(Boursier.com) — CDA remonte modestement de 0,4% à 15,40 euros ce vendredi, alors que le chiffre d'affaires annuel consolidé de la Compagnie pour l'exercice 2019-2020 s'est élevé à 615,6 millions d'euros (854 ME pour l'exercice précédent), soit une baisse de 27,9%. Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre est en recul de -28,2% une performance meilleure qu'anticipé lors de la précédente publication du Groupe, le 23 juillet. L'exercice reste pourtant lourdement marqué par les conséquences du Covid-19.

Le groupe a pris les mesures nécessaires à la protection de sa position de liquidité. Le 19 juin, il a annoncé la mise en place d'un Prêt Garanti par l'Etat de 200 ME, puis confirmé des lignes de découvert avec ses partenaires bancaires à concurrence de 147 ME.

Le groupe a également annoncé le 25 septembre dernier l'obtention d'un accord avec l'ensemble de ses partenaires bancaires et obligataires concernés, portant sur la suspension de son covenant de levier d'endettement pour les deux prochaines dates auxquelles celui-ci devait être testé, à savoir le 30 septembre 2020 et le 31 mars 2021.

Portzamparc parle d'une fin de saison "sans surprise" et "d'un contexte qui offre peu de visibilité pour les mois à venir"... "La trajectoire de long terme n'est évidemment pas remise en cause, et la bonne fréquentation de certains sites au T4 confirme la stratégie (hôtellerie Parc Asterix)" temporise l'analyste qui reste à 'Acheter' sur le dossier avec un objectif de cours toutefois abaissé de 20,5 à 18,6 euros.