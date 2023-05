Compagnie des Alpes : sans réaction

(Boursier.com) — Compagnie des Alpes reste stable à 14,70 euros ce mercredi, alors que le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 678,5 ME au 1er semestre de l'exercice 2022/23, en progression de 25,4%, à périmètre réel, et de 14,4% à périmètre comparable par rapport au 1er semestre de l'exercice 2021/22. En dépit d'un contexte inflationniste, l'Excédent Brut Opérationnel, est ressorti en croissance de 1% au 1 er semestre 2022/23. Il ressort à 232,7 ME contre 230,4 ME pour la même période 2021/22.

Le résultat net part du groupe du 1er semestre 2022/23 s'élève à 107,6 ME, soit une baisse de 4,5% par rapport au 1er semestre 2021/2022.

"Pas de surprise, le groupe maîtrise relativement bien son environnement inflationniste mais devrait être encore plus performant au S2, contrairement à ce qu'induit la guidance" estime Portzamparc qui vise un cours de 21 euros en restant à l'achat sur le dossier.