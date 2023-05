Compagnie des Alpes : résultats en soutien

(Boursier.com) — En hausse de plus de 3%, Compagnie des Alpes résiste bien à la nouvelle déroute du marché, soutenu par son point semestriel. Oddo BHF a ajusté son objectif de 18,5 à 19 euros tout en maintenant son avis 'surperformer'. Malgré l'inflation, le courtier explique que le momentum est toujours bon alors que la fréquentation du troisième trimestre semble très dynamique dans les parcs de loisirs, d'autant que le pricing power constaté dans les DS cet hiver sera aussi substantiel dans les parcs cet été (supérieur à l'inflation selon CDA). En parallèle, le management a eu hier soir un ton très volontariste en matière de M&A (plus que d'habitude), ce qui pourrait être un catalyseur pour le titre au regard du firepower (plus de 300 ME selon le broker). Ainsi, même si le parcours récent du titre est honorable (+8% depuis le 1er janvier vs +6% CAC Mid & Small), la décote sur les multiples historiques semble encore excessive. Enfin, le courtier note que le rendement devrait rester attractif (6%e en 2023 et 6,5% en 2024 vs historique 2%).