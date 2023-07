Compagnie des Alpes : reprend son souffle

(Boursier.com) — Compagnie des Alpes recule de 1,4% à 14 euros ce mercredi, alors qu'au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023, soit pour la période close le 30 juin 2023, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est élevé à 893,7 millions d'euros (744,7 ME lors de la même période de l'exercice précédent), soit une progression de 20,0% à périmètre réel. Retraitée de l'acquisition de MMV, la croissance à périmètre comparable atteint 11,6%. Les trois divisions ont contribué au dynamisme de l'activité du Groupe.

Au cours du seul 3ème trimestre de l'exercice 2022-2023, la Compagnie des Alpes a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 215,2 ME (203,5 ME au 3ème trimestre de l'exercice 2021-2022). Ceci représente une progression de 5,8% à périmètre réel, soit une croissance à périmètre comparable de 4,1%.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires des Domaines skiables et Activités outdoor s'élève à 479,4 ME, soit une progression sensible de 7% par rapport à la même période de l'exercice 2021-2022. Le chiffre d'affaires de la division Distribution & Hospitality a plus que triplé, s'élevant à 100,5 ME (32,4 ME pour la même période de l'exercice précédent). Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023 de la division Parcs de loisirs s'élève à 313,8 ME, soit une croissance de 18,7% par rapport aux 264,3 ME réalisés au cours de la même période de l'exercice précédent.

Perspectives affichées

Le Groupe réaffirme son objectif d'atteindre, pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, un EBO proche de celui de 2021-2022 hors intégration de MMV et hors éléments non récurrents, ceci prenant en compte le contexte inflationniste et le renchérissement très substantiel du coût de l'électricité.

La Compagnie des Alpes a annoncé par ailleurs la mise en place d'un Plan d'Actionnariat Salarié afin d'améliorer la fidélisation et d'associer durablement, tous les salariés du Groupe à la croissance qu'ils contribuent à générer, et ce sous condition d'ancienneté et de leur présence sur les années à venir.

Pour les 12 prochains mois, l'ensemble des salariés éligibles (soit environ 6.000 collaborateurs, dans 6 pays) se verra attribuer un droit à 30 actions gratuites de la Compagnie des Alpes. Ce plan bénéficiera aussi bien aux salariés permanents que saisonniers, à ceux qui travaillent à temps complet ou à temps partiel, aux salariés exerçant en France comme ceux exerçant sur les sites du groupe à l'étranger. L'attribution initiale et/ou l'acquisition définitive sont conditionnées à une présence dans l'entreprise sur plusieurs exercices selon le cas...

"Nous confirmons notre scénario en 'top line' (1.140 ME +18,9%, +11% org.) avec un EBO supérieur à la guidance de 310,5 ME" commente Portzamparc qui vise un cours de 21 euros en restant à l'achat sur le dossier.