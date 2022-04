Compagnie des Alpes : remontée mécanique ?

(Boursier.com) — La Compagnie des Alpes monte de 2,4% à 14,38 euros ce vendredi, alors que le groupe a enregistré au cours du 1er semestre de l'exercice 2021/2022 un chiffre d'affaires de 541,2 millions d'euros, en progression de +16,2% par rapport au 1er semestre 2018-2019 (retraité de la sortie des 2 Alpes), dernier exercice complet avant la crise sanitaire.

Cette bonne performance est portée par les deux métiers du Groupe. L'activité des Parcs de loisirs (120,4 ME de CA au 1er semestre) avait été record au 1er trimestre. Celle des Domaines skiables (392,05 ME au 1er semestre) a été soutenue lors du 2e trimestre qui représente traditionnellement les trois quarts du chiffre d'affaires annuel de la division.

Perspectives affichées

Compte tenu de la performance enregistrée sur les Domaines skiables au 1er semestre, du poids de celui-ci dans le chiffre d'affaires annuel et de l'amélioration progressive de la fréquentation observée semaine après semaine au cours du 2ème trimestre, le Groupe est désormais confiant dans le fait que, sur l'ensemble de l'exercice, le niveau d'activité des Domaines skiables sera bien supérieur à celui de l'exercice de référence 2018/2019 (retraité de la sortie des 2 Alpes).

Pour les Parcs de loisirs, le Groupe avait indiqué lors de la publication de son chiffre d'affaires du 1er trimestre, en janvier, qu'il restait optimiste pour le reste de la saison des Parcs de loisirs, à conditions sanitaires équivalentes. Il renouvelle désormais cette confiance.

Le Groupe pourra en effet compter sur le renforcement de l'attractivité de ses sites avec des nouveautés significatives au Parc Astérix (Tonnerre 2 Zeus), au Futuroscope (Chasseurs de Tornades), à Bellewaerde Park (nouveau spectacle) et à Familypark (nouveau Flume Ride) tandis que le site de Walibi Belgium pourra compter pleinement sur l'effet "année pleine" de son méga coster Kondaa...

"Nous relevons sensiblement nos attentes annuelles, de 825,7 ME à 870,3 ME" commente Portzamparc qui souligne cependant que le management ne donne pas d'éléments sur la rentabilité, "mais la marge EBO ski devrait à minima égaler le record de 2018/19 (PZP relevée de 35,5% à 39% pour la saison 2021/22, 37,3% en 2018/19) du fait de la croissance affichée, de la sortie des 2 Alpes en 2020 (dilutif, marge EBO d'environ 25%) et malgré la hausse des coûts énergétiques (remontées mécaniques, neige de culture, dameuses...). Nous relevons notre objectif de 16,5 à 18 euros" conclut l'analyste.