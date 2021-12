Compagnie des Alpes : remonte après les annonces

(Boursier.com) — La Compagnie des Alpes remonte de 3% sur les 13,30 euros ce mardi, alors que le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires consolidé annuel de 240,6 ME contre 615,6 ME pour l'exercice 2019/2020 qui, pour rappel, n'avait été affecté par la crise sanitaire qu'à partir de mi-mars 2020. Le chiffre d'affaires des Domaines skiables s'établit à 11,4 ME contre 360,2 ME en 2019/2020.

Grâce à la bonne performance de l'activité enregistrée au cours du 4ème trimestre, à la bonne maîtrise des charges opérationnelles ainsi qu'aux aides et indemnités reçues, l'Excédent Brut Opérationnel (EBO) du Groupe s'élève à 70,6 MEUR contre 93,8 MEUR pour l'exercice précédent, soit une baisse de 24,7%. A périmètre comparable, la baisse est encore plus limitée, puisqu'elle atteint -18,3%.

Le Résultat net part du Groupe, pour l'exercice 2020/2021, est négatif à hauteur de -121,7 ME contre -104,3 ME pour l'exercice précédent.

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le 10 mars prochain de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2020/2021.

"Finalement une bonne performance opérationnelle sur la fin de saison avec un allègement de la structure de coûts nettement supérieur à nos attentes" commente Portzamparc pour qui la dynamique DS cet été et à l'automne est jugée positive, tandis que la saison de ski devrait, hors nouvelle dégradation importante, se dérouler dans de bonnes conditions (quid de la clientèle UK ?). "Nous ajustons notre objectif de 15,8 à 16 euros et repassons de 'Conserver' à 'Acheter' du fait du récent parcours du titre" conclut l'analyste.