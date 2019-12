Compagnie des Alpes : premières neiges encourageantes!

(Boursier.com) — En marge de ses comptes annuels, Compagnie des Alpes, dont le bénéfice s'établit à 71,4 ME, en progression de 13% par rapport à l'exercice précédent, délivre quelques éléments de perspectives.

Les premières chutes de neige permettent d'envisager une ouverture des domaines "dans de bonnes conditions et selon le calendrier prévu", note ainsi l'exploitant de domaines skiables. De plus, à date et par rapport à la même période de l'exercice précédent, l'état des réservations connaît "une dynamique un peu supérieure". Pour les Domaines skiables, le Groupe se fixe pour objectif, comme l'année dernière, d'atteindre en 2019/2020 un taux de marge d'EBO sur chiffre d'affaires compris entre 36 et 37%.

Par ailleurs, la période de Noël sera marquée par l'ouverture, pour la première fois au grand public, du Parc Astérix habituellement seulement ouvert sur cette période à la clientèle BtoB, ainsi que par celle de Familypark. "Cette expérimentation ne devrait pas générer un important chiffre d'affaires additionnel dès cette année, mais elle illustre la stratégie du Groupe consistant à développer l'exploitation des sites pendant de nouvelles périodes commerciales à l'instar d'Halloween", explique CDA qui conserve un objectif de marge d'EBO pour 2019/2020 au même niveau que celui fixé l'an dernier, à savoir une fourchette comprise entre 27% et 28%.

Enfin, l'objectif d'atteindre en 2022 un ROCE Opérationnel supérieur à son niveau de 2016/2017 est maintenu, étant rappelé que cette évolution ne sera pas linéaire.

CDA fait aussi le point sur la norme IFRS 16 relatives aux contrats de location applicable, pour le Groupe, au 30 septembre 2020. Il utilisera la méthode rétrospective simplifiée lors de la première application de cette norme au 1er octobre 2019. Le Groupe estime que son application conduira à une hausse des passifs financiers comprise entre 95 et 100 ME au 1er octobre 2019 et à une amélioration de l'EBO d'environ 13 ME. Cette estimation est établie sur la base des faits et circonstances connus à date.