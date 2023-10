Compagnie des Alpes poursuit sa décarbonation

(Boursier.com) — Compagnie des Alpes s'est fixé pour objectif depuis le 1er juin 2021 l'atteinte du Net Zéro Carbone (NZC, scope 1&2) à horizon 2030. Cette ambition a été réaffirmée, le 28 juin dans les "10 Engagements et 5 Renoncements" annoncés pour traduire concrètement la Raison d'Etre de CDA.

Après plusieurs chantiers expérimentaux visant à développer une dameuse bas carbone, CDA a a effectué deux séries de tests sur des prototypes au cours des hivers 21/22 (La Plagne) et 22/23 (Tignes). Ces premiers tests ayant viabilisé le possible passage à une production plus grande échelle, le Groupe a décidé la commande de 8 pré-séries de dameuses électriques pour une utilisation en exploitation, dont 2 pendant le coeur de la saison 2023/2024 et 6 sur l'hiver 2024-2025 sur l'ensemble de ses domaines, en commençant par Serre Chevalier (avec le fort soutien de la Région Sud pour le développement de cette machine). L'utilisation de ces machines ne nécessite qu'un léger aménagement des conditions de travail des dameurs.

Ces machines seront déployées sur les domaines exploité, en conditions opérationnelles réelles.

Le Groupe envisage une commande plus massive post-tests de ces pré-séries et garde pour objectif la transition à l'électrique de la totalité de son parc actuel de 140 dameuses.

La Compagnie des Alpes passe également commande de 10 véhicules 4X4 convertis à la motorisation électrique. Avec cette initiative, et en tant que premier client de la société Retrofleet pour ce type de véhicule, la CDA "contribue à faire émerger pour le territoire une solution répondant à la fois à des enjeux bas carbone, d'économie circulaire et de revitalisation du territoire où elle est implantée".

Enfin, la CDA renouvelle l'utilisation du carburant HVO100 pour toutes ses dameuses confirmant l'élimination des énergies fossiles de tous travaux de damage. La Compagnie des Alpes poursuit sa démarche de transition en dépit du surcoût du carburant autant taxé que le gazole d'origine fossile, ses vertus de lutte contre le réchauffement climatique étant désormais prouvées. Il s'agit d'exploiter une "seconde vie" des huiles alimentaires (jusqu'alors détruites) et ainsi, éviter les conflits agricoles d'usage/de production entre huiles "neuves" et huiles "usagées". Cette initiative massive prise par le Groupe a déjà permis une réduction impressionnante, et surtout pérenne, des émissions de CO2.