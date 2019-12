Compagnie des Alpes porte le dividende à 0,70 Euro par action

Compagnie des Alpes porte le dividende à 0,70 Euro par action









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Compagnie des Alpes dévoile ce matin un chiffre d'affaires consolidé annuels qui s'établit à 854 ME en progression de 6,6% en données publiées et de 4,2% à périmètre comparable. Cette performance est portée par une bonne saison dans les domaines skiables et une activité très dynamique dans les Destinations de loisirs.

Le chiffre d'affaires des Domaines skiables s'établit à 443,8 ME, en croissance de 3,4% par rapport à l'exercice précédent qui incluait une vente foncière de 2,4 ME. De son côté, l'activité des Destinations de loisirs a connu une bonne saison grâce notamment à un 4ème trimestre particulièrement dynamique soutenu par l'augmentation de la capacité hôtelière du Parc Astérix, l'ouverture de l'Aquapark de Bellewaerde et l'inauguration d'un grand nombre de nouvelles attractions. Son chiffre d'affaires a ainsi enregistré une croissance de 7% à périmètre comparable par rapport à l'exercice précédent. Ce dynamisme de l'activité est porté par une progression de la fréquentation de 2,5% et par une hausse de la dépense par visiteur (+4,5%). En tenant compte de l'intégration de Familypark le 1er avril 2019, le chiffre d'affaires s'établit à 380,7 ME, en hausse de 12% en données publiées.

L'Excédent Brut Opérationnel (EBO) du Groupe s'élève à 232,3 ME. A périmètre réel, il progresse de 6,4%. Le taux de marge rapporté au chiffre d'affaires reste quasiment stable à 27,2% contre 27,3% pour l'exercice précédent. L'EBO des Domaines skiables s'établit à 165,5 ME, en progression de 3,9% par rapport à l'exercice précédent. Malgré la hausse du coût de l'énergie cette saison, la bonne maîtrise des charges opérationnelles permet d'enregistrer une nouvelle progression du taux d'EBO sur chiffre d'affaires qui ressort à 37,3%, au-dessus de l'objectif que le Groupe s'était fixé. L'EBO des Destinations de loisirs s'élève à 97 ME. A périmètre réel, il connait une progression significative de 18,4%.

Le résultat net s'établit à 71,4 ME, en progression de 13% par rapport à l'exercice précédent. La part des minoritaires dans le résultat net du Groupe a augmenté, passant de 6 ME en 2017/2018 à 9,2 ME en 2018/2019 du fait notamment de l'amélioration des résultats du Futuroscope. Le Résultat net part du Groupe s'établit ainsi à 62,2 ME, en hausse de 8,8% par rapport à l'exercice précédent, qui constituait déjà un record.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires qui sera chargée d'approuver les comptes le 5 mars prochain, la distribution d'un dividende en hausse de 7,69% à 0,70 Euro par action, soit un taux de distribution de l'ordre de 27,5%.