Compagnie des Alpes : peu de réactions

Compagnie des Alpes : peu de réactions









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Compagnie des Alpes recule de 0,6% à 13,15 euros ce vendredi en Bourse de Paris, alors que le groupe et la Caisse des Dépôts ont signé le traité d'apport relatif au projet d'apport à la CDA de 371.402 actions ordinaires de la Société du Parc du Futuroscope (SPF) actuellement détenues par la CDC.

La valeur de référence retenue entre les parties pour les actions SPF apportées est de 20 millions d'euros et celle de CDA est de l'ordre de 563 ME avant prise en compte de l'augmentation de capital d'environ 231 ME dont le règlement-livraison est intervenu le 30 juin dernier, correspondant à une valeur des actions CDA d'environ 794 ME après prise en compte de cette augmentation de capital.

L'apport donnera lieu à l'émission au profit de la CDC de 1.237.180 actions ordinaires nouvelles de la CDA, d'une valeur nominale unitaire de 0,50 euro à créer par augmentation de capital d'un montant nominal total de 618.590 euros et d'une prime d'apport de 19.381.410 euros.

Les actions nouvelles de la CDA feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment B) sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0000053324). Cet apport permettra à la CDA d'augmenter sa participation à 80% du capital dans un des sites emblématiques du groupe, contre 56% actuellement.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a repris la couverture du dossier avec un avis 'neutre' et un cours cible de 14,5 euros dans le viseur.