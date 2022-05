Compagnie des Alpes : Perspectives pour la fin de l'exercice 2021/2022 réhaussées

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires consolidé du Groupe Cie des Alpes pour le 1er semestre 2021/2022 s'établit à 541,2 ME, en hausse de 16,2% par rapport au 1er semestre 2018/2019 (retraité de la sortie des 2 Alpes), exercice de référence car dernier exercice complet avant la crise sanitaire.

L'Excédent Brut Opérationnel (EBO) du Groupe s'élève à 230,4 ME au 1er semestre 2021/2022, en hausse de 51,6% par rapport à l'EBO de 152 ME enregistré au 1er semestre de l'exercice 2018/2019 retraité des 2 Alpes.

Après prise en compte des Dotations aux amortissements, qui augmentent de près de 10 ME par rapport au 1er semestre 2018/2019, principalement en raison d'IFRS 16 (6 ME), le Résultat Opérationnel du Groupe s'établit à 164,8 ME, en progression de 55,9% par rapport à la même période de l'exercice 2018/2019.

Par rapport au 1er semestre 2018/2019, le coût de l'endettement net a augmenté en raison des coûts de garantie des PGE prorogés et des frais financiers IFRS 16 (1,9 ME).

Après prise en compte d'une charge d'impôt de -42,8 ME et du résultat des mises en équivalence pour +10,2 ME, le Résultat net part du Groupe, du 1er semestre de l'exercice 2021/2022 s'élève à 112,7 ME, contre 64,6 ME pour le 1er semestre de l'exercice 2018/2019, soit une progression de 74,4%.

Le Free-cash-flow opérationnel est ainsi en forte progression et s'élève à 249,8 ME contre 134,5 ME pour le 1er semestre 2018/2019. Il devrait néanmoins diminuer au cours du 2nd semestre en raison de la saisonnalité de l'évolution du BFR et de la réalisation des investissements.

Après prise en compte de la dette pour engagements locatifs de 163,5 ME (en application de la norme IFRS 16), l'endettement net du Groupe s'élève à 419,8 ME, contre 663,9 ME au 30 septembre 2021 et 979,9 ME au 31 mars 2021.

Ainsi, le ratio de levier financier Dette nette / EBO (hors IFRS 16) calculé sur 12 mois glissants, atteint 0,8x au 31 mars 2022. Pour mémoire, ce ratio était de 8,8x au 30 septembre 2021, tandis que sur 12 mois glissants l'EBO au 31 mars 2021 était négatif.

Perspectives pour la fin de l'exercice 2021/2022 réhaussées

"La saison printemps-été se présente bien pour nos Parcs de loisirs comme pour nos Domaines skiables. Le Groupe reste néanmoins vigilant face au contexte macro-économique devenu plus incertain au cours des dernières semaines (impact de l'inflation, ralentissement de la croissance, hausse des charges)" commente le groupe.

Alors que le retour à un niveau de chiffre d'affaires et d'EBO d'avant crise était attendu en 2022/2023, le niveau dynamique de l'activité conjugué aux efforts du Groupe pour contenir les coûts et accélérer la mise en oeuvre d'initiatives visant à favoriser la demande, permettent d'envisager, dès cet exercice, un chiffre d'affaires et un EBO supérieurs à ceux de l'exercice de référence 2018/2019.

OPR sur Musée Grévin S.A.

La Compagnie des Alpes a initiée une offre publique de retrait suivie d'une procédure de retrait obligatoire sur les actions de la société Musée Grévin S.A.. Cette offre s'est déroulée du 18 au 31 mars inclus et, à l'issue de cette période, la Compagnie des Alpes détenait 98,04% du capital et au moins 98,49% des droits de vote.

En conséquence et conformément à l'intention de la Compagnie des Alpes exprimée lors du dépôt de l'Offre, et comme indiqué dans l'avis de l'AMF publié le 1er avril 2022, le retrait obligatoire des actions Musée Grévin a eu lieu le 12 avril 2022 et concerne toutes les actions Musée Grévin S.A. visées par l'Offre et qui n'avaient pas été apportées. Depuis cette date, la Compagnie des Alpes détient donc 100% des actions de la société Musée Grévin S.A.

Prochains rendez-vous 2021/2022 :

- Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021/2022 : Jeudi 21 juillet 2022, après bourse

- Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021/2022 : Jeudi 20 octobre 2022, après bourse

- Résultats annuels 2021/2022 : Mardi 6 décembre 2022, avant bourse.