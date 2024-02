Compagnie des Alpes : nouvelles taxes en vue ?

(Boursier.com) — La Compagnie des Alpes recule de 1% sur les 14 euros ce jeudi, alors que le broker Stifel a réduit son objectif de cours de 25 à 19 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier. "La Cour des Comptes a publié un rapport sur les stations de ski dans lequel elle recommande d'augmenter les taxes sur les remontées mécaniques pour financer un fonds d'adaptation au changement climatique pour les stations de basse altitude" souligne Stifel. "Cette recommandation, qui représente un nouveau risque pour les stations de ski et la thématique "exploitant de parc", nous a amené à revoir à la baisse notre objectif de prix" (...) "Nous restons cependant pour l'instant à l'achat sur la valeur, le rapport de la Cour des Comptes n'étant qu'une proposition... Les montants ciblés et mentionnés dans le rapport semblent par ailleurs limités : Une nouvelle taxe n'empêchera pas le CDA de continuer à augmenter le prix de ses forfaits de ski et paradoxalement, le rapport souligne une nouvelle fois que le ski est un produit de luxe avec un pouvoir de fixation des prix exceptionnel" conclut Stifel.

Dans les Domaines skiables et les activités outdoor, l'activité mesurée du 1er octobre 2023 au 12 janvier 2024 a été estimée par le groupe en hausse d'environ 9% par rapport aux mêmes dates de l'an dernier. Pour ce qui concerne l'hébergement, le taux d'occupation de MMV a atteint 97% pendant la période des vacances de Noël. Dans les Parcs de loisirs, l'activité mesurée du 1er octobre 2023 au 7 janvier 2024 est estimée en hausse d'environ 8% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Portzamparc estime de son côté que la visibilité est bonne et que la direction est "conservatrice" dans ses anticipations de marge.