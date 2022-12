Compagnie des Alpes : nouveau financement bancaire de 200 ME

(Boursier.com) — Après avoir conclu une ligne syndiquée RCF (Revolving Credit Facility) d'un montant de 300 millions d'euros en juin 2022, la Compagnie des Alpes annonce avoir signé le 16 décembre un nouveau financement de type crédit à terme (" Term Loan "), maturité 5 ans, avec ses principaux partenaires bancaires pour 200 millions d'euros.

Alors que la ligne RCF est destinée à constituer la liquidité confirmée du groupe, ce nouveau prêt doit servir à financer les besoins généraux à venir, notamment ceux liés à la croissance. Il sera tirable au gré des besoins, et ce pendant une période de disponibilité de 12 mois. L'amortissement est in fine, au 16 décembre 2027. Le pool de prêteurs est constitué de BNP Paribas, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, Groupe CM-CIC, Société Générale et La Banque Postale.

A l'instar des engagements pris par le Groupe en terme de responsabilité sociale et environnementale dans le RCF, ce nouveau Term Loan inclut les mêmes indicateurs de performance durable, soit les émissions de CO2 et la sécurité au travail. Les trajectoires annuelles de ces 2 indicateurs seront définies en début d'année 2023, en concertation avec les prêteurs.

" Ce nouveau financement renforce notre structure financière, allonge la maturité moyenne de la dette et permettra de supporter nos besoins des prochaines années. Il démontre également la confiance de nos partenaires bancaires dans le développement futur de notre Groupe ", se félicite Alexia Cadiou, Directrice Financière du Groupe.