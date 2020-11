Compagnie des Alpes : nomination prochaine d'un nouveau DG

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de la Compagnie des Alpes envisage qu'à l'expiration du mandat de Président Directeur Général de Dominique Marcel, la présidence du Conseil d'administration et la direction générale soient désormais dissociées.

Dans cette perspective, lors de l'assemblée générale qui se tiendra en mars prochain, le Conseil d'administration a l'intention de proposer le renouvellement du mandat d'administrateur de Dominique Marcel afin qu'il puisse être désigné Président de cette instance.

En conséquence, le Conseil d'administration souhaite lancer un processus de recrutement d'un nouveau Directeur général sous l'égide de son Comité des Nominations et Rémunérations.

Le Conseil d'administration tient à cette occasion à saluer l'engagement et le travail remarquable accompli par Dominique Marcel pour transformer et développer l'entreprise, et améliorer ses performances.