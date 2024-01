Compagnie des Alpes met en place le Laboratoire d'Idées 'Changeons d'Ere'

(Boursier.com) — La Compagnie des Alpes s'est engagée à créer et soutenir un Laboratoire d'idées pluridisciplinaire, le 'Lab Changeons d'Ere by CDA', réunissant des personnalités indépendantes, d'horizons divers, et ayant vocation à réfléchir, dans un premier temps, aux évolutions des montagnes françaises, dans toutes leurs dimensions (sociales, économiques, environnementales, sociologiques, démographiques...). Ce Lab s'est réuni une première fois le 29 novembre dernier ; il rendra régulièrement compte de ses travaux.

Jean-Laurent Cassely, Sylvain Coutterand, Emmanuelle Duez, Jean-Claude Mailly, Philippe Moati et Clémence Perrin-Malterre sont les 6 personnalités qui constituent ce Laboratoire d'idées. Ils apporteront leurs regards et leurs expertises pour mettre en perspective le triple défi -écologique, économique et social-territorial- auquel est confrontée la montagne.

Chercher, penser, confronter les points de vue, pour agir, innover, trouver des solutions et construire un avenir désirable pour nos massifs et leurs populations, telle est l'ambition du 'Lab Changeons d'Ere by CDA', original dans sa composition et libre dans ses réflexions.