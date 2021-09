Compagnie des Alpes : loin des sommets

(Boursier.com) — Cie des Alpes monte de 0,8% à 14,30 euros ce vendredi, alors que le broker Oddo BHF a ajusté sa cible sur le dossier de 14,5 à 15 euros tout en restant 'neutre'. Compte tenu du contexte sanitaire, le niveau de chiffre d'affaires enregistré depuis la réouverture progressive de l'ensemble des sites au cours du 3ème trimestre 2020/2021 a été "satisfaisant", confirmant, comme anticipé, la capacité de la Compagnie des Alpes à exploiter pleinement le potentiel de reprise de l'activité dès la réouverture de ses sites. Par rapport au 3ème trimestre de l'exercice 2018/2019, dernier exercice de référence pré-crise sanitaire, l'activité du 3ème trimestre de l'exercice 2020/2021 est inférieure du fait du maintien de la fermeture des domaines skiables et de celle des principaux parcs de loisirs jusqu'à leur réouverture échelonnée entre début mai et début juin dans des conditions sanitaires encore restrictives : le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020/2021 s'élève ainsi à 37,2 ME, contre 171,7 ME en 2018/2019.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, marqués par une saison d'hiver quasiment blanche dans les domaines skiables et une fermeture de la plupart des parcs de loisirs de fin octobre jusqu'à début mai / début juin, le chiffre d'affaires atteint 68,8 ME contre 669,9 ME lors des 9 premiers mois de l'exercice 2018/2019.

La réouverture des parcs de loisirs s'est échelonnée l'an dernier entre fin mai et début juillet contre début mai à début juin cette année. Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020/2021 ressort ainsi à 37,2 ME contre 12,9 ME au 3ème trimestre 2019/2020.

Besoins sécurisés

Au cours du 3ème trimestre 2020/2021, la Compagnie des Alpes a continué à sécuriser ses besoins de trésorerie grâce à la prorogation de son premier PGE (200 ME), à l'encaissement de la compensation partielle des coûts fixes des sociétés de remontées mécaniques (165 ME) et au succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (231 ME).

De plus, le Groupe a obtenu de la part de ses partenaires bancaires et obligataires concernés, des accords portant sur la suspension de son covenant de levier d'endettement de 3,5x pour les deux prochaines dates auxquelles celui-ci devait être testé, à savoir le 30 septembre 2021 et le 31 mars 2022.

Au 30 juin 2021, en cumulant la trésorerie disponible (442 ME), les lignes de découvert confirmées et non tirées (136 ME) et la ligne de crédit renouvelable disponible (250 ME moins les émissions de Neu CP existantes de 51 ME), le Groupe disposait d'une position de liquidité de 777 ME.

Perspectives affichées

Le 4ème trimestre est une période de faible activité pour les Domaines skiables. Les différents domaines ont pu rouvrir pour la saison d'été selon le calendrier officiel (entre le 5 juin et le 3 juillet) et le Groupe anticipe pour les remontées mécaniques un chiffre d'affaires pour ce 4ème trimestre d'environ 4 ME.

Pour les Parcs de loisirs, le niveau d'activité a continué de s'accélérer au cours des premières semaines de juillet se rapprochant même celui de la même période de l'exercice 2018/2019.

Plus récemment, la décision du gouvernement français de conditionner, à compter du 21 juillet, l'accès aux sites à la présentation d'un pass sanitaire pourrait pénaliser la reprise constatée jusque-là, même si l'application de cette mesure a été décalée au 31 août pour les salariés des sites et au 30 septembre pour les jeunes de 12 à 17 ans.

Par ailleurs, les sites de Walibi Belgium et Aqualibi, touchés par de très fortes inondations, ont été contraints de fermer leurs portes le 15 juillet. Le sinistre est conséquent et ne permet pas, à l'heure actuelle, d'envisager une date de réouverture. Le Groupe précise que sur une saison normale, ces deux sites représentent environ 12% du chiffre d'affaires des Parcs de loisirs du 4ème trimestre.

Le Groupe n'est pas en mesure, au regard de ces éléments, de donner une anticipation plus précise sur un niveau de chiffre d'affaires pour ce 4ème trimestre...