Compagnie des Alpes : les trois activités restent dynamiques au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes pour le 1er trimestre de son exercice 2022/23 s'élève à 202,3 millions d'euros, soit une progression par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent de 21,3% à périmètre réel et de 15,3% à périmètre comparable, c'est-à-dire retraité de l'acquisition de MMV. Les trois activités du Groupe ont fait preuve de dynamisme.

Le chiffre d'affaires de la division Domaines skiables et Activités Outdoor s'établit à 66,7 ME pour le 1er trimestre 2022/23, soit une progression de 6,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires de la division Distribution & Hospitality s'élève à 16,2 ME au 1er trimestre 2022/23 (4,6 ME pour la même période de l'exercice précédent). Le chiffre d'affaires des Parcs de loisirs atteint 119,4 ME au 1er trimestre 2022/23 affichant une progression de 20,1% par rapport à la même période de l'an dernier.

Renforcement des financements

Après avoir contracté une ligne syndiquée RCF (Revolving Credit Facility) d'un montant de 300 ME en juin 2022 (en remplacement d'une ligne existante de 250 ME qui arrivait à échéance en mai 2023), puis un nouveau financement de type "crédit à terme" de 200 ME, le 16 décembre dernier, le Groupe a signé le 28 décembre, la mise en place d'un "prêt participatif relance" pour un montant de 42,7 ME.

La ligne RCF et le crédit à terme restent tous les deux soumis aux mêmes indicateurs de performance durable, à savoir une réduction des émissions de CO2 et la sécurité au travail.