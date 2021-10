Compagnie des Alpes : le CA pour l'exercice 2020/2021 s'établit à 240,6 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Compagnie des Alpes pour l'exercice 2020/2021 s'établit à 240,6 ME contre 615,6 ME pour l'exercice 2019/2020 qui, pour rappel, n'avait été affecté par la crise sanitaire qu'à partir de mi mars 2020.

POSITION DE LIQUIDITE

Compte tenu des différentes mesures prises tout au long de l'exercice pour renforcer sa position de liquidité, dont l'augmentation de capital avec maintien du DPS de 231 ME réalisé avec succès en juin dernier, et de la bonne performance enregistrée au 4ème trimestre, le Groupe dispose des marges de manoeuvre nécessaires à la poursuite de la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance et d'attractivité destinée à retrouver au plus vite les niveaux d'activité et de rentabilité qui étaient les siens avant crise.

PERSPECTIVES

Pour les Domaines skiables, les autorités ont indiqué que, sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire, les stations de ski étaient de facto sur le droit commun (pass sanitaire dans les transports longue distance, hébergements marchands, restaurants, etc), les sociétés de remontées mécaniques pourraient ouvrir selon le calendrier prévu. Cela a été le cas pour le glacier de Tignes qui a réouvert le week end dernier avec le protocole en vigueur (port du masque obligatoire dans les remontées mécaniques).

La Compagnie des Alpes a, depuis le début de la pandémie, maintenu un effort d'investissement important, et continué d'être moteur dans des initiatives au bénéfice de ses sites et de l'écosystème alpin. C'est dans cet axe stratégique que s'inscrit l'annonce faite en septembre dernier de la relance d'un service ferroviaire entre Londres Saint-Pancras et Moûtiers / Bourg-Saint-Maurice (Travelski Express) par Travelski (filiale à 100% du Groupe).

Pour les Parcs de loisirs, la saison Halloween se tient cette année dans l'ensemble des sites du Groupe. Les premiers indicateurs (préventes, réservations), ainsi que les tendances d'activité observées lors des deux premières semaines d'exploitation, pour les sites déjà ouverts, sont en ligne avec la dynamique constatée lors du 4ème trimestre.