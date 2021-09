Compagnie des Alpes : Lancement de Travelski Express

(Boursier.com) — Lors de la présentation de ses orientations stratégiques le 1er juin dernier, le groupe Compagnie des Alpes a notamment insisté sur sa volonté :

- de stimuler la reprise de ses activités dès la Saison ski 2021/2022 pour renouer avec sa trajectoire de croissance via (i) la relance de sa dynamique d'investissement et (ii) le lancement de nouvelles initiatives, en particulier lorsqu'elles favorisent la Très Grande Satisfaction de ses clients,

- de renforcer ses engagements en matière de responsabilité environnementale, sociale et sociétale. A cet égard, le Groupe s'est notamment fixé les objectifs suivants en matière d'environnement : atteinte du Zero Net Carbone (scopes 1 et 2), impact positif sur la biodiversité et zéro déchet non valorisé d'ici à 2030,

- d'amplifier son impact positif sur la vitalité des territoires où elle est implantée et dans ce cadre de financer des initiatives, qui dépassent le cas échéant son périmètre actuel, à fort bénéfice pour les territoires.

En cohérence avec ces orientations, la Compagnie annonce la conclusion d'un accord avec la société Eurostar en vue de relancer le service ferroviaire direct de Londres-Saint Pancras vers la Vallée de la Tarentaise, dont la Compagnie assumera le financement, pour la saison de ski 2021-2022.

Commercialisée sous le nom de "Travelski Express", cette offre de transport "porte à porte" sera proposée par Travelski, filiale à 100% de la Compagnie des Alpes, qui la distribuera sous forme de package dynamique, agrégeant notamment le transport, le transfert, l'hébergement et les forfaits de ski. Travelski est le distributeur exclusif de ce service dans le cadre de packages destinés au marché britannique et au bénéfice des sites exploités par la Compagnie. La commercialisation au Royaume-Uni débutera courant septembre 2021.