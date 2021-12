Compagnie des Alpes lance 'MULTICIMES'

(Boursier.com) — En tant que compagnon du territoire, la Compagnie des Alpes innove et lance, par l'intermédiaire de son réseau d'agences immobilières en station, une offre flexible et multisites combinant hébergement à volonté et adhésion à Ski à la Carte, pour "libérer les envies de séjour au ski".

L'offre Multicimes s'adresse à tous les fans de ski et de montagne de la région Auvergne Rhône Alpes et au-delà, qui souhaitent profiter à volonté de la saison dans six des plus belles stations des Alpes : Flaine, Les Arcs, Tignes, La Plagne, Les Menuires et Serre Chevalier.

Après avoir souscrit au Pass Multicimes, ils pourront réserver un hébergement au pied des pistes autant de fois qu'ils le souhaitent au cours de la saison (hors vacances scolaires) et sans payer la location, mais également bénéficier d'un abonnement à Ski à la Carte à prix réduit.

Les réservations se font en ligne sur le site multicimes.com en précisant les dates et la station souhaitées; Multicimes allouant les logements au fil des demandes. Grâce au Pass Multicimes, pas de coût de location des appartements : seules des options au choix sont facturées comme le ménage, les draps...

Tous les logements sont idéalement situés en centre de station et entièrement équipés. Les détenteurs du Pass Multicimes bénéficient par ailleurs d'un early check-in et d'un late check-out pour profiter au maximum de leur venue.

Pour Yariv Abehsera, Directeur de la division Distribution & Hospitality - Domaines de montagne hiver/été : "Nous faisons évoluer les offres à destination des vacanciers et intentionnistes pour mieux répondre aux attentes de flexibilité, de simplicité et de maitrise de l'expérience client. Nous jouons notre rôle d'animateur de la distribution en innovant sans cesse à destination de la conquête de nouveaux clients pour nos belles destinations de montagne."