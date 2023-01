Compagnie des Alpes : lance Maison Haute, son réseau d'agences immobilières de montagne

(Boursier.com) — A l'occasion du salon Destination Montagnes - Grand Ski, qui se tiendra les 24 et 25 janvier 2023 à Chambéry, la Compagnie des Alpes dévoile la nouvelle marque de son réseau d'agences immobilières de montagne : Maison Haute.

Maison Haute est désormais la dénomination commune du premier réseau d'agences immobilières de montagne regroupant 12 agences, plus de 12.000 lits répartis sur près de 2.500 appartements et chalets et 99 copropriétés.

Au-delà d'unifier l'ensemble des agences immobilières de son réseau sous une identité commune, la marque Maison Haute incarne également la volonté de déployer un ensemble de services visant à augmenter l'expérience visiteur et à offrir une gestion optimisée aux propriétaires.

Maison Haute souhaite ainsi réinventer l'expérience clients et propriétaires, et lancer une nouvelle initiative en faveur de l'hébergement de montagne.

Maison Haute sera présent à Flaine, Serre Chevalier, Méribel, Les Ménuires-Vallée des Belleville, La Plagne, Les Arcs, Tignes, Val d'Isère, Le Corbier et La Rosière. L'identité graphique de chaque agence sera adaptée pour faire apparaître l'appartenance à sa station. D'ici cet été, les agences Maison Haute disposeront d'une signalétique harmonisée et proposeront l'intégralité des services dès la prochaine saison d'hiver.

Le réseau Maison Haute de la Compagnie des Alpes viendra s'intégrer à la BU Distribution & Hospitality, créée depuis octobre 2022, sous la direction de Yariv Abehsera. Elle regroupe désormais, outre ce réseau d'agences immobilières, les résidences et hôtels MMV, les résidences lifestyle Yoonly&Friends et le groupe Travelfactory (Travelski, Yoonly).