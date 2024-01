Compagnie des Alpes : la saison d'hiver a bien commencé

(Boursier.com) — La Compagnie des Alpes a annoncé un chiffre d'affaires de 200,3 ME pour le premier trimestre de son exercice 2023-2024 (période du 1er octobre au 31 décembre 2023). Il ressort à un niveau presque équivalent à celui du 1er trimestre de l'exercice précèdent (-1%) alors même que les vacances scolaires de Noël françaises n'ont débuté cette année que le 23 décembre, contre le 17 décembre l'an dernier. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023-2024 inclut donc 6 jours de vacances scolaires françaises de moins que celui du 1er trimestre de l'exercice précédent.

Le groupe ajoute que la clôture au 31 décembre masque ainsi le fort dynamisme de ses activités dans ses trois métiers. Dans les Domaines skiables et activités outdoor, l'activité mesurée du 1er octobre 2023 au 12 janvier 2024 est estimée en hausse d'environ 9% par rapport aux mêmes dates de l'an dernier. Pour ce qui concerne l'hébergement, le taux d'occupation de MMV a atteint 97% pendant la période des vacances de Noël. Dans les Parcs de loisirs, l'activité mesurée du 1er octobre 2023 au 7 janvier 2024 est estimée en hausse d'environ 8% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Compte tenu de ce dynamisme, du bon niveau d'enneigement dans les domaines et des bons niveaux de réservations, notamment pour les vacances scolaires de février, la Compagnie des Alpes se dit très confiante pour le coeur de la saison qui s'annonce. Le groupe est également confiant dans la poursuite de la saison de la division Distribution & Hospitality, dont les niveaux de réservation des hébergements, via les agences immobilières et / ou au sein des résidences MMV sont, à date, supérieurs à ceux de l'année dernière à la même période.

Pour les Parcs de loisirs, l'attractivité des sites sera soutenue par des événements majeurs comme le 35ème anniversaire du Parc Astérix, la réouverture après une complète transformation de l'Aqualibi depuis le 22 décembre 2023 et des nouveautés à venir à Bellewaerde, Walibi Rhône-Alpes ou encore au Futuroscope.