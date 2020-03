Compagnie des Alpes ferme ses parcs de loisirs jusqu'au début avril

Compagnie des Alpes ferme ses parcs de loisirs jusqu'au début avril









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Compagnie des Alpes suit avec la plus grande attention l'évolution de la situation et la propagation du COVID-19, en France et en Europe, que ce soit dans ses parcs de loisirs ou dans ses domaines skiables .

En France, deux des sites de la Compagnie des Alpes étaient jusqu'à présent ouverts : le Futuroscope et Grévin Paris. Cependant, suite à l'allocution présidentielle du jeudi 12 mars et avant même la déclaration d'Edouard Philippe le 14 mars, le Groupe Compagnie des Alpes avait pris la décision de fermer ces deux sites à partir du lundi 16 mars afin de lutter efficacement contre la propagation du COVID-19. La santé de ses visiteurs et de ses collaborateurs est au coeur des priorités et préoccupations du Groupe , explique Compagnie des Alpes.

Reprise d'activité en avril ?

Dans un esprit de responsabilité et de solidarité nationale , ces parcs seront fermés et ce jusqu'au dimanche 29 mars inclus.

Pour l'heure, les ouvertures officielles du Parc Astérix et de France Miniature restent prévues le 4 avril. Celle de Walibi Rhône-Alpes reste prévue pour le 11 avril 2020.

CDA précise néanmoins que les décisions d'ouverture de ces sites se prendront en fonction des préconisations des pouvoirs publics .

Et pour le Bénélux et l'Autriche ?

En Belgique, le Gouvernement Fédéral a indiqué que les lieux publics devaient être fermés jusqu'au 3 avril. Compagnie des Alpes applique cette décision et a fermé ses deux sites aquatiques : Bellewaerde Aquapark et Aqualibi.

Ses deux autres sites -Walibi Belgium et Bellewaerde- ne devant officiellement ouvrir que le 5 avril, les décisions se prendront en fonction des préconisations des pouvoirs publics.

En Suisse, en accord avec la demande du Gouvernement, le site de Chaplin's World restera fermé jusqu'au 30 avril.

Les autres parcs de la Compagnie des Alpes, ceux aux Pays-Bas (Walibi Holland) et en Autriche (Familypark) ne doivent rouvrir que début avril. Le groupe adoptera le même processus de décision.

Les 5 sites concernés par des fermetures -deux en Belgique, deux en France, un en Suisse- réalisent traditionnellement moins de 3,7 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette 2e quinzaine du mois de mars.

Pour les domaines skiables ?

Concernant les domaines skiables, la Compagnie des Alpes est en contact quotidien avec les autorités compétentes aux niveaux régional et national. Désormais, l'ensemble des sations de ski ferme.