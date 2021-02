Compagnie des Alpes : face nord

(Boursier.com) — Cie des Alpes remonte de 1,2% à 18,20 euros ce jeudi, alors que le premier trimestre de l'exercice 2020/2021 s'est déroulé dans des conditions à nouveau marquées par les conséquences de la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes du premier trimestre s'est élevé à seulement 26,9 ME, contre 143,6 ME pour la même période de l'exercice précédent, soit une chute de 81,3% (-80,9% à périmètre comparable).

Tandis que les pouvoirs publics ont annoncé que les remontées mécaniques resteront fermées pendant toute la période des vacances scolaires d'hiver et, probablement, jusqu'à la fin de la saison, l'impact direct d'une non-ouverture des domaines skiables jusqu'à la fin des vacances d'hiver, représenterait un manque à gagner, depuis le début de l'exercice, de l'ordre de 290 ME ; il s'élèverait à environ 400 ME pour une fermeture jusqu'à la fin de la saison d'hiver, soit respectivement près de 73% et près de 99% du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice 2018/2019 (hors station des 2 Alpes), dernière année de référence sans impact de la crise sanitaire...

Concernant les parcs de loisirs, le groupe a confirmé qu'à date, le manque à gagner au niveau de son chiffre d'affaires depuis le début de saison s'élevait à plus de 50 ME par rapport à l'exercice 2018/2019... Le groupe ne dispose toujours d'aucune visibilité sur la date de réouverture de ses sites normalement ouverts à cette période de l'année (Futuroscope, Musée Grévin, Chaplin's World, Aqualibi et le parc aquatique de Bellewaerde). La Cie des Alpes continue par ailleurs d'espérer que ses autres sites pourront rouvrir selon leur calendrier habituel au printemps, et qu'un retour progressif à une situation normale puisse effectivement intervenir au cours de l'été...

Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg a ajusté son objectif de cours de 23 à 22 euros, tout en restant à l'achat.