Compagnie des Alpes : du nouveau dans la promesse de cession de la participation de Sofival

(Boursier.com) — Conformément à la promesse unilatérale de vente portant sur la totalité de la participation de Sofival au capital de la Compagnie des Alpes (CDA) représentant 5,59% des actions émises par cette dernière, octroyée par Sofival à Savoie Stations Ingénierie Touristique (SSIT), les parties se sont entendues pour prendre acte de la substitution de ANAT, société par actions simplifiée, au capital de 100.000 euros, ayant son siège à Chambéry.

ANAT est une filiale de SSIT, laquelle est elle-même une SAEM détenue par le Département et un acteur important du tourisme en Savoie. Cette acquisition constituerait un renforcement des positions de la collectivité dans son "écosystème" à l'heure où le secteur connait de fortes interrogations liées au changement climatique.

Par ailleurs, les parties ont reporté la date prévue pour la réalisation de l'opération d'acquisition au 27 octobre 2023 au plus tard.

Il est rappelé que depuis près de 16 ans, Sofival a accompagné la CDA dans son développement et sa restructuration financière. Désormais, le groupe Sofival souhaite amplifier sa diversification dans d'autres secteurs économiques, qu'il avait initiée en 2007 lors de la vente de la société des Téléphériques de Val d'Isère (STVI) à la CDA. Sofival reste néanmoins pleinement investie dans l'économie de la montagne, avec l'exploitation et le développement des 3 domaines skiables d'Avoriaz, de La Rosière et de Valmorel, qu'il poursuit en partenariat avec la CDA qui détient 20% du capital de chacune des sociétés exploitantes.