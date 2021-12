Compagnie des Alpes : du nouveau à Tignes et à Val d'Isère

(Boursier.com) — Après avoir été privé de son public en 2020 pour raison sanitaire, le Critérium de la Première Neige revient cette année du 11 au 19 décembre à Val d'Isère. Partenaire historique de l'événement, la Compagnie des Alpes se réjouit de voir le domaine skiable dont elle est opérateur accueillir à nouveau les festivités du Critérium, qui lance la saison d'hiver en Europe en général, et en France en particulier.

En tant que compagnon du territoire, la Compagnie des Alpes accompagne les collectivités du domaine dans leur réflexion sur la mobilité douce et notamment décarbonée, en lançant dès cette saison une navette électrique pour une phase d'expérimentation in situ. L'objectif est de mettre les technologies de mobilité électrique les plus récentes à l'épreuve des conditions particulières en station (froid intense, altitude et dénivelé) et tester le comportement mais aussi l'autonomie du matériel en vue d'un éventuel déploiement futur.

Dans le cadre d'un partenariat avec le constructeur IVECO, la Compagnie des Alpes, via ses filiales STVI (Société des Téléphériques de Val d'Isère) à Val d'Isère et STGM (Société des Téléphériques de la Grande Motte) à Tignes, va tester la navette de prêt de marque Heuliez, certifiée Origine France Garantie, du 1er décembre au 15 janvier. La navette sera testée du 1er au 26 décembre 2021 à Val d'Isère, puis du 27 décembre au 15 janvier 2022 à Tignes. La phase d'expérimentation donnera lieu à un retour d'expérience documenté, qui sera mis à disposition des collectivités afin d'accompagner leur prise de décision quant à l'évolution des solutions de mobilité des clients en station. Selon les retours des collectivités et au gré des évolutions technologiques, d'autres solutions pourront également être étudiées par la Compagnie des Alpes en tant qu'opérateur, comme des solutions de mobilité liées à l'hydrogène.

Ce projet de mobilité douce fait écho à l'ambition écologique de la Compagnie des Alpes, qui s'est fixé 3 objectifs environnementaux majeurs dont l'atteinte du net zéro carbone en 2030.