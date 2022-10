Compagnie des Alpes : du mouvement à la tête du groupe, mais pas en bourse

(Boursier.com) — Cie des Alpes reste stable ce lundi à 12,35 euros, alors queDominique Marcel a fait part de sa décision de démissionner de ses fonctions de membre et Président du Conseil d'administration avec effet au 1er novembre 2022. Le Conseil d'administration de la Compagnie des Alpes a coopté, sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, Madame Gisèle Rossat-Mignod en qualité d'administratrice de la société, avec effet au 1er novembre 2022, et pour la durée restante du mandat à courir de Monsieur Dominique Marcel.

Le Conseil a par ailleurs décidé de la nommer Présidente du Conseil d'administration à compter de la même date. Cette nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale.

"Un départ surprise de celui qui porte la stratégie de diversification et de TGS (Très Grande Satisfaction) depuis 2005" commente Portzamparc qui rappelle que le groupe présentera son CA annuel jeudi soir... En attendant, l'analyste vise un cours de 21 euros en restant à l'achat sur le dossier.