Compagnie des Alpes : des dates de réouverture encore floues

(Boursier.com) — Compagnie des Alpes campe sur les 22 euros ce vendredi, quasiment stable, alors que le T2 est ressorti "parfaitement en ligne" (PZP -98,6%) sur un marché du tourisme figé par la pandémie. "Nous modifions nos attentes qui ont été révisées post-aides gouvernementales du mois de mars. Nous projetons à présent une reprise progressive à partir de la mi-mai" commente Portzamparc...

Toujours dans le flou, les dates de réouverture des Destinations de Loisirs ne sont pas encore connues... "Sur cette BU, nous intégrons à présent dans notre scénario une perte d'activité liée aux fermetures administratives depuis le début de la saison de 105 ME à fin avril pour viser sur l'exercice un CA de 239 ME (vs 277 ME précédemment; -27% vs 2019) et un EBO de -4,8 ME. La probabilité de révision de ce scénario est importante" poursuit l'analyste.

"A l'instar de l'été dernier, nous pensons que la réouverture des sites connaîtra un franc succès, et l'envie de ski pour la prochaine saison sera plus forte que jamais... Toutefois, n'oublions pas que les sites ont des limites en termes de capacité d'accueil. Nous anticipons un retour à une activité normative dès 2021/22" conclut Portzamparc qui conseille de conserver le dossier.