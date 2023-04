Compagnie des Alpes : bonne performance d'activité semestrielle

(Boursier.com) — La Compagnie des Alpes a enregistré au cours du 1er semestre 2022-2023 un chiffre d'affaires consolidé de 678,5 millions d'euros représentant une progression de +25,4% à périmètre réel et de +14,4% à périmètre comparable, c'est-à-dire retraité de l'acquisition de MMV, par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Dans la continuité de la bonne performance enregistrée au 1er trimestre (+15,3% à périmètre comparable), la Compagnie des Alpes a maintenu une croissance relativement similaire au 2e trimestre (+14,%) correspondant au coeur de l'activité à la fois pour la division Domaines skiables et activités outdoor et pour la division Distribution & Hospitality.

Le chiffre d'affaires des 'Domaines skiables' et activités 'outdoor' a connu une forte croissance au 1er semestre 2022-2023, progressant de +10,7% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent pour atteindre 434,8 ME. Le chiffre d'affaires de la division 'Distribution & Hospitality' a atteint 93,8 ME au 1er semestre (27,6 ME pour la même période de 2021-2022). Le chiffre d'affaires des 'Parcs de loisirs' a atteint 149,9 ME au 1er semestre de l'exercice, ce qui représente une progression de 23,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le Groupe a été particulièrement actif en matière de refinancements au cours des derniers mois. Après avoir refinancé son RCF (Revolving Credit Facility) pour un montant de 300 ME en juin 2022, la groupe CDA a souscrit de nouveaux financements pour 243 ME dont 200 ME de 'Term Loan' mobilisables d'ici décembre 2023.

Les taux du RCF et du Term Loan sont modulables à la hausse et à la baisse (+/-10pb) en fonction de deux indicateurs de performance durable, à savoir les émissions de CO2 et l'accidentologie au travail.

Dans un contexte incertain du marché de la dette et de hausse de taux, le groupe a sécurisé un volant de financement propre à assurer sa croissance à moyen terme, avec des niveaux de marge compétitifs et a assoupli la documentation de ses financements notamment en cas d'acquisition.

Objectifs pour l'ensemble de l'exercice

Le Groupe confirme, pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023 attendre un chiffre d'affaires en croissance à périmètre comparable. Il confirme aussi attendre un EBO, hors intégration de MMV et éléments non récurrents, proche de celui de 2021-2022, une perspective positive maintenue en dépit d'un renchérissement très substantiel du coût de l'électricité et d'un relatif ralentissement de l'activité Domaines skiables sur les 3 premières semaines d'avril. Les indications pour les Parcs de Loisirs demeurent très encourageantes pour le second semestre de l'exercice.

Le Groupe confirme un objectif de réduction de 20% de ses émissions de CO2 (scope 1 et 2) pour 2022-2023, par rapport à 2021-2022. Il bénéficiera en particulier cette année de l'impact très satisfaisant de l'utilisation du carburant HVO 100, notamment pour ses dameuses, dont la généralisation dès cette année conduira les domaines skiables à être en avance sur la trajectoire sur laquelle le groupe s'est engagé.