Compagnie des Alpes : bondit après le relèvement des objectifs

(Boursier.com) — Compagnie des Alpes bondit de 8% à 14,3 euros en matinée, les investisseurs saluant logiquement le relèvement de la guidance annuelle après des résultats semestriels nettement supérieurs aux attentes des analystes. "Alors que le retour à un niveau de chiffre d'affaires et d'EBO d'avant crise était attendu en 2022/2023, le niveau dynamique de l'activité conjugué aux efforts du Groupe pour contenir les coûts et accélérer la mise en oeuvre d'initiatives visant à favoriser la demande, permettent d'envisager, dès cet exercice, un chiffre d'affaires et un EBO supérieurs à ceux de l'exercice de référence 2018/2019", a indiqué le management.

Au-delà des très bons chiffres, cette publication est rassurante quant à l'impact de l'inflation (salaires/énergies) jusqu'ici bien compensé et maîtrisé, explique Oddo BHF. Le contexte macro et son impact sur la consommation et les loisirs reste un sujet d'attention pour le groupe. Néanmoins, après la baisse du cours et le relèvement de ses prévisions, le broker estime que les multiples apparaissent désormais bien plus attractifs à 9,2x VE/EBIT 2023 (base de comparaison hors one off) contre une moyenne historique de 11,6x, alors que la qualité des résultats attendus cette année devrait permettre le retour du dividende après deux exercices sans (le payout pourrait être sensiblement supérieur à l'historique d'environ 30%). L'analyste passe ainsi à 'surperformer' sur le dossier avec un objectif remonté de 16 à 19 euros. Les bons fondamentaux de CDA devraient lui permettre de poursuivre une belle trajectoire de croissance sur les prochains exercices.

Portzamparc parle d'une excellente publication et rehausse son objectif de 18 à 19,5 euros ('acheter').