Compagnie des Alpes : belle progression d'activité sur l'exercice

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes pour le 4e trimestre de l'exercice 2021/22 a atteint 213,9 millions d'euros. Le dynamisme de l'activité observé depuis le début de l'exercice dans les Parcs de loisirs s'est poursuivi lors de la période estivale. Le chiffre d'affaires du 4e trimestre du Groupe progresse ainsi de +17,9% par rapport à la même période de l'exercice 2018/19 (retraité de la sortie du domaine skiable des 2 Alpes), dernier exercice non impacté par les conséquences de la crise sanitaire, et de 24,5% par rapport au 4ème trimestre de 2020/2021.

Pour l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes s'élève à 958,53 ME, soit une progression de +17,8% par rapport à l'exercice 2018/19 (retraité de la sortie du domaine des 2 Alpes). A noter que sur cet exercice 2021/2022, la contribution des Parcs de loisirs au chiffre d'affaires annuel du Groupe dépasse celle des Domaines skiables.

Perspectives

Compte tenu du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice 2021/22, l'Excédent Brut Opérationnel (EBO) devrait atteindre un niveau supérieur à celui de l'exercice de référence 2018/2019. Le Groupe indique que l'impact de la hausse des coûts de l'énergie sera relativement faible sur ses résultats annuels 2021/22, en ligne avec l'impact constaté sur ses comptes semestriels.

Compagnie des Alpes avait indiqué envisager une enveloppe annuelle d'investissements nets de l'ordre de 160 ME pour l'ensemble de l'exercice 2021/22 tout en se réservant la possibilité de saisir des opportunités additionnelles d'investissements ciblés, notamment si ceux-ci pouvaient avoir un effet bénéfique sur l'EBO dès 2023. Le Groupe est aujourd'hui en mesure de préciser que cette enveloppe devrait finalement se situer à un niveau proche de 175 ME.

CDA confirme en outre que son levier financier devrait atteindre un niveau très inférieur à 3,0x.

Le Groupe est principalement exposé à la hausse des coûts relatifs à l'électricité pour ses activités Domaines skiables qui ne bénéficient pas à plein des tarifs régulés de l'énergie nucléaire (ARENH).

Le coût, pour l'année civile 2023, sera significativement plus élevé que celui constaté pour 2022. Néanmoins, son impact économique devrait être, en partie, amorti. A ce jour, l'exposition résiduelle, potentiellement significative, ne serait pas de nature à remettre en cause la trajectoire du Groupe, notamment eu égard à ses investissements, à l'objectif d'un free cash-flow opérationnel positif et, bien sûr, à la croissance de ses activités.