Compagnie des Alpes : augmentation de capital de 231 ME à 9,40 Euros

(Boursier.com) — Compagnie des Alpes lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 231 millions d'euros et au prix de 9,40 Euros, avec pour objectif de renforcer les fonds propres, "tout en soutenant le financement du plan d'affaires". La CDA a reçu des engagements de souscription à titre irréductible d'un montant total de 144,63 ME, représentant environ 62,6% de

l'augmentation de capital.

Alors que l'ensemble de ses parcs seront rouverts ce jour, la Compagnie des Alpes souhaite ainsi amorcer "une nouvelle phase de son développement et anticiper le rebond d'activité prévu dès la fin de la crise sanitaire".

Le 10 juin, chacun des actionnaires de la société recevra un DPS par action enregistrée comptablement à la fin de la journée comptable le 9 juin. Un DPS donnera à son détenteur le droit de souscrire à une action nouvelle.

A titre indicatif, le prix d'émission fait ressortir une décote de 38,8% par rapport à la valeur théorique de l'action la Compagnie des Alpes ex-droit, calculée sur la base du cours de clôture du 7 juin 2021 et une décote de 55,9% par rapport au cours de clôture du 7 juin. Un actionnaire détenant 1% du capital de la société à compter du 8 juin, et ne participant pas à l'Augmentation de Capital, détiendrait 0,50% du capital.

Par ailleurs, la Compagnie des Alpes et la Caisse des dépôts et consignations ont signé un protocole d'intentions relatif au projet d'apport à la société d'environ 24% du capital de la Société du Futuroscope actuellement détenus par la Caisse des dépôts et consignations. Cet apport serait rémunéré en actions nouvelles de la ociété. Il permettrait à la Compagnie des Alpes d'augmenter sa participation à environ 80% du capital dans un des sites emblématiques du Groupe, contre environ 56% actuellement.