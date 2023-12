Compagnie des Alpes : amélioration des résultats et du dividende

(Boursier.com) — Compagnie des Alpes dévoile des résultats 2023-2024 " très solides, en croissance, en dépit d'un "choc prix électricité, inouï dans son ampleur et sa soudaineté". Ainsi, malgré des coûts de l'énergie qui ont été multipliés par plus de deux (72,1 ME contre 35,1 ME en 2021/22), l'Excédent Brut Opérationnel (EBO) du Groupe s'élève à 307,7 ME contre 312,6 ME lors de l'exercice précédent. A périmètre comparable et hors éléments non récurrents, il est en croissance de 3,1%. Il s'établit en effet à 278,4 ME, soit un niveau supérieur à l'objectif initialement fixé par le Groupe, à savoir un EBO hors éléments non récurrents et hors intégration de MMV proche des 270,0 ME réalisés en 2021/22.

Le taux de marge d'EBO du Groupe s'établit ainsi à 27,3% contre 32,6% en 2021/22. Hors éléments non récurrents, il ressort à 26,9% en 2022/23 contre 28,3% à la même période l'an dernier. Ceci représente un repli limité de 1,4 point alors que la hausse des coûts de l'énergie, passés de 3,7 à 6,4% du chiffre d'affaires, affecte le taux de marge d'EBO de 2,7 points.

Le résultat opérationnel s'établit à 139,6 ME contre 169,5 ME en 2021/22. A périmètre comparable et hors éléments non récurrents, le résultat opérationnel est en hausse de 3,6%. Le résultat net, part du Groupe s'élève ainsi à 90,4 ME pour un chiffre d'affaires consolidé de 1,126 MdsE, en croissance de 17,4% à périmètre courant et de 9,9% à périmètre comparable (c'est-à-dire essentiellement hors MMV). Hors éléments non récurrents comptabilisés en 2021/22, la croissance atteint 10,6% à périmètre comparable, reflétant une forte croissance de l'ensemble des activités du Groupe.

Après une hausse de 21,6 MEUR des impôts versés en 2022/23 qui reflète le retour à la normale de l'activité en 2021/22, le free cash-flow opérationnel8 atteint 24,3 ME, conformément à l'objectif fixé d'un free cash-flow opérationnel positif. Pour mémoire, dans un contexte de reprise de l'activité post crise sanitaire, le free cash-flow opérationnel de l'exercice précédent était de 181,6 ME et non comparable car il avait bénéficié de l'effet positif de la reconstitution du BFR post Covid.

Le Groupe proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du 14 mars prochain un dividende de 0,91 euro par action au titre de l'exercice 2022/23, en augmentation de 10% par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2021/22. Il représente un rendement de 7% par action, sur la base du cours de clôture de l'exercice 2023 (13 euros). Ce montant proposé correspond à un taux de distribution de 53% du résultat net part du Groupe, hors éléments non récurrents, en ligne avec l'objectif annoncé par le Groupe d'un taux de 50%. Cette politique de dividende est compatible avec la poursuite d'une stratégie de croissance profitable et d'investissements soutenus, illustrant la confiance du Groupe dans sa capacité à maintenir un niveau de levier financier maîtrisé.

Compte tenu de la croissance attendue de l'activité pour ses trois métiers, de sa bonne maîtrise des charges et de la baisse attendue des coûts de l'énergie et notamment de l'électricité (attendue en baisse d'environ 10%), dont le prix d'achat a été sécurisé à 100% pour l'année civile 2024, le Groupe se fixe comme objectif d'atteindre en 2023/24 un EBO en croissance de 7% minimum par rapport à l'EBO hors éléments non récurrents de l'exercice 2022/23.

L'enveloppe d'investissements industriels nets annoncée par le Groupe en décembre 2022, à savoir 245 ME en moyenne par an pour les 4 exercices de 2021/22 à 2024/25, a été revue légèrement à la baisse. Ainsi, pour les deux exercices restants, à savoir 2023/24 et 2024/25, l'enveloppe devrait être de l'ordre de 270 ME par an, hors changement de périmètre. En tenant compte du niveau d'investissements industriels nets, le Groupe prévoit pour cet exercice 2023/24 un Free Cash-Flow opérationnel positif en croissance par rapport à celui de 2022/23.

Le Groupe maintient son objectif d'un levier financier (dette nette / EBO hors IFRS 16) à un niveau maximum de 2,5x hors acquisitions, hors changement de périmètre. Il réitère également sa politique de dividende, consistant à distribuer environ 50% du résultat net part du Groupe, hors éléments non récurrents.

Enfin, dans le cadre de sa politique Net Zéro Carbone (scope 1 et 2) à horizon 2030, la Compagnie des Alpes se fixe pour 2023/24 un objectif de réduction de ses émissions de CO2 d'environ 15 points supplémentaires par rapport à l'exercice 2022/23, soit c. -54% par rapport à l'exercice de référence 2018/19, à périmètre comparable (hors MMV).