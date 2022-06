Compagnie des Alpes acquiert 85% de MMV

(Boursier.com) — La Compagnie des Alpes a remis une offre ferme aux actionnaires du groupe MMV en vue de l'acquisition de 85% du capital du second opérateur hôtelier des Alpes françaises.

MMV exploite notamment 10 hôtels club et 10 résidences clubs. La transaction inclut son activité d'opérateur hôtelier ainsi que son activité de foncière regroupant notamment le portefeuille immobilier des 6 clubs détenus à 100% par MMV.

Créé en 1989, MMV est présent dans 16 stations, parmi lesquelles 6 stations dont les domaines skiables sont opérés par la Compagnie des Alpes : Les Arcs, Flaine, Les Menuires, La Plagne, Samoëns et Tignes. Parmi les autres stations dans lesquelles MMV exploite des hébergements figurent notamment L'Alpe d'Huez, Les 2 Alpes, Isola 2000, Montgenèvre, Les Saisies et Val Thorens. MMV dispose d'une offre 4* et Premium d'établissements dédiés aux vacances à la montagne en famille, hiver comme été, avec des activités et des infrastructures de qualité générant une très grande satisfaction client et consacrées par le label " certificat d'excellence " sur Tripadvisor (10 établissements) ou les Travelers Review Awards sur Booking.com (5 établissements avec une note moyenne de 9,8).

Dans l'ensemble de ses clubs, l'offre de MMV inclut des prestations et des services : activités et animations en outdoor comme en indoor, espaces de détente et bien-être et des clubs enfants pour chaque tranche d'âge. La clientèle internationale, essentiellement composée de touristes anglais, belges et néerlandais, représente environ un tiers du total.

MMV emploie 1.000 collaborateurs dont plus de 90% de saisonniers. MMV exploite au total 11.500 lits touristiques. Le taux d'occupation atteint en moyenne 79% en 2022. Le chiffre d'affaires annuel de MMV s'élève à près de 75 millions d'euros1 dont 10% réalisés l'été.

MMV déploie une stratégie de développement soutenue : parmi la vingtaine d'actifs en exploitation, 8 ont été ouverts depuis 2019, dont 2 cette année (Les Clarines aux 2 Alpes en début de saison et Samoëns Village à Samoëns ouvert ce 30 juin 2022). MMV prévoit un rythme d'ouverture annuel de 1 à 2 structures au cours des 3 prochaines années.

Par ailleurs, MMV élargit son offre avec le lancement en 2022 de Mountain Collection, activité d'hébergement complétée de services enrichis au sein de petites résidences et de chalets 4* et 5*. Cette activité, qui s'inscrit en complémentarité avec l'offre de séjour en hôtels et résidences clubs de MMV, participe au réchauffement de lits touristiques, contribuant ainsi au développement des stations concernées.

Modalités de la transaction

La Compagnie des Alpes s'est engagée à acquérir 85% des titres de MMV au titre d'une offre ferme pouvant être acceptée par les actionnaires de MMV jusqu'au 29 juillet 2022. En contrepartie, la Compagnie des Alpes s'est vu consentir une exclusivité sur la même période. La vente ferme serait ensuite soumise aux conditions suspensives usuelles, incluant notamment l'approbation de l'Autorité de la Concurrence.

La Compagnie des Alpes deviendrait ainsi l'actionnaire majoritaire aux côtés du Président et co-fondateur de MMV ainsi que son Directeur général, qui resteraient actionnaires de la société pour détenir ensemble les 15% restants. Les deux dirigeants actionnaires s'engageraient à conserver leurs titres pendant une période de 3 à 4 ans après la date de 'closing' de l'opération, période à l'issue de laquelle la Compagnie des Alpes rachèterait le solde des titres de MMV.

La transaction se ferait sur la base d'une valeur d'entreprise de 172,6 millions d'euros (pour 100% du capital) incluant la dette nette de 76,6 ME. Cette valorisation se décompose entre un montant de 78,4 ME correspondant à l'activité d'exploitation de MMV et un montant de 94,2 ME correspondant à l'activité immobilière qui rassemble les 6 actifs détenus en propre par MMV et sa participation dans d'autres actifs. Si elle aboutit, l'intégration des deux groupes n'interviendra que sur l'exercice 2022/2023.

L'opération sera financée avec la trésorerie disponible du Groupe. Elle n'obèrera pas le ratio d'endettement devant être respecté par le Groupe.