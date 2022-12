Compagnie des Alpes : à quelle hauteur ?

(Boursier.com) — Compagnie des Alpes recule de 1,4% à 14,10 euros ce vendredi, alors que Berenberg a ajusté la mire sur le groupe de 23 à 24 euros tout en restant à l'achat. Le Chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2021/22 a atteint 958,5 ME, en progression de 17,8% par rapport à 2018/19 (retraité de la sortie du domaine skiable des 2 Alpes), dernier exercice non impacté par les conséquences de la crise sanitaire.

Le chiffre d'affaires des Domaines skiables s'est établi à 455,5 ME, ce qui représente une progression de 12,8% par rapport à 2018/19. Celui des Remontées Mécaniques progresse, quant à lui, de 10,0% et s'élève à 432,3 ME.

L'Excédent Brut Opérationnel (EBO) du groupe s'élève à 312,6 MEUR pour l'exercice 2021/22, ce qui représente une augmentation de 40,1% par rapport à l'exercice 2018/19. Le taux de marge d'EBO rapporté au chiffre d'affaires affiche une progression et s'établit à 32,6% contre 27,4% en 2018/19.

Le Résultat net part du Groupe, pour l'exercice 2021/22 ressort à 114,4 ME contre une perte de 121,7 ME en 2020/21 et un résultat positif de 62,2 ME en 2018/19.

Le groupe proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du 9 mars prochain, la distribution d'un dividende de 0,83 euro par action, soit un taux de distribution de 50% du Résultat net part du Groupe.

Dynamique positive

"A date, la dynamique de réservation est positive pour le début de saison dans les domaines du Groupe tandis que la clientèle britannique, qui était absente jusqu'à mi-janvier l'année dernière devrait, cette année, être de retour", explique la société.

Pour 2022/23, la Cie des Alpes attend un chiffre d'affaires en croissance, à périmètre comparable, en ligne avec l'objectif affiché par le groupe depuis juin 2021 d'une reprise de sa trajectoire de croissance pré-crise Covid.

En prenant en compte le renchérissement du coût de l'électricité, le groupe attend - à périmètre comparable (c'est-à-dire hors intégration de MMV) et au regard de l'activité à date - un EBO proche de celui de 2021/22 hors éléments non récurrents.

La Cie des Alpes prévoit par ailleurs un niveau d'investissements industriels nets de près de 250 ME en 2022/23. L'enveloppe d'investissements moyenne pour les 4 exercices de 2021/22 à 2024/25 a été revue à la hausse, passant de 210 ME à 245 ME par an. Cette hausse reflète, pour les deux tiers, l'intégration de nouveaux éléments générateurs d'EBO (intégration de MMV, accélération de la trajectoire Zéro Net Carbone, nouveau projet Domaines skiables soumis à la création de lits chauds, Parc Astérix) et, pour un tiers, l'impact du surplus d'inflation sur le coût des projets...

Quel levier ?

Malgré ces investissements en hausse, le groupe réaffirme son objectif de viser systématiquement un Free Cash-Flow opérationnel positif chaque année... Compte tenu de l'acquisition de 85% du capital de MMV, dont la finalisation est intervenue début octobre 2022, le groupe attend un ratio de levier financier Dette nette / EBO (hors IFRS 16) compris entre 2,5x et 3x en 2022/23, le groupe confirmant par ailleurs son objectif d'un levier inférieur à 2,5x hors acquisitions.

"Le groupe bénéficie d'une bonne dynamique de réservation pour les Domaines Skiables et d'un retour de la clientèle britannique... La saison Halloween semble s'être parfaitement déroulée" a commenté de son côté Portzamparc qui a souligné que "la marge de la nouvelle saison devrait s'afficher en recul (PZP -4pts à 29,5%) et le levier légèrement se dégrader post M&A MMV (PZP DFN/EBO 1,7x)... Le groupe sera exposé à la nette hausse de la facture énergétique pour un montant en relatif de 4 à 6% du CA (vs 2,6% en 2021/22). L'enveloppe de CAPEX est revue à la hausse (245 ME) avec l'accélération de la trajectoire net zero carbone et l'inflation des coûts" poursuit l'analyste qui vise un cours de 21 euros en restant à l'achat sur le dossier.