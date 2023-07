Compagnie des Alpes : 11,6% de croissance organique sur 9 mois

(Boursier.com) — Au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023, soit pour la période close le 30 juin 2023, le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes s'est élevé à 893,7 millions d'euros (744,7 ME lors de la même période de l'exercice précédent), soit une progression de 20,0% à périmètre réel. Retraitée de l'acquisition de MMV, la croissance à périmètre comparable atteint 11,6%. Les trois divisions ont contribué au dynamisme de l'activité du Groupe.

Au cours du seul 3ème trimestre de l'exercice 2022-2023, la Compagnie des Alpes a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 215,2 ME (203,5 ME au 3ème trimestre de l'exercice 2021-2022). Ceci représente une progression de 5,8% à périmètre réel, soit une croissance à périmètre comparable de 4,1%.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires des Domaines skiables et Activités outdoor s'élève à 479,4 ME, soit une progression sensible de 7% par rapport à la même période de l'exercice 2021-2022. Le chiffre d'affaires de la division Distribution & Hospitality a plus que triplé, s'élevant à 100,5 ME (32,4 ME pour la même période de l'exercice précédent). Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023 de la division Parcs de loisirs s'élève à 313,8 ME, soit une croissance de 18,7% par rapport aux 264,3 ME réalisés au cours de la même période de l'exercice précédent.

Perspectives

Le Groupe réaffirme son objectif d'atteindre, pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, un EBO proche de celui de 2021-2022 hors intégration de MMV et hors éléments non récurrents, ceci prenant en compte le contexte inflationniste et le renchérissement très substantiel du coût de l'électricité.

Mise en place d'un Plan d'Actionnariat Salarié

La Compagnie des Alpes annonce, ce 25 juillet, la mise en place d'un Plan d'Actionnariat Salarié afin d'améliorer la fidélisation et d'associer durablement, tous les salariés du Groupe à la croissance qu'ils contribuent à générer, et ce sous condition d'ancienneté et de leur présence sur les années à venir.

Pour les 12 prochains mois, l'ensemble des salariés éligibles (soit environ 6.000 collaborateurs, dans 6 pays) se verra attribuer un droit à 30 actions gratuites de la Compagnie des Alpes. Ce plan bénéficiera aussi bien aux salariés permanents que saisonniers, à ceux qui travaillent à temps complet ou à temps partiel, aux salariés exerçant en France comme ceux exerçant sur les sites du groupe à l'étranger. L'attribution initiale et/ou l'acquisition définitive sont conditionnées à une présence dans l'entreprise sur plusieurs exercices selon le cas.