Compagnie de l'Odet : Le résultat net part du groupe ressort à 46 ME au S1

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Compagnie de l'Odet, réuni le 14 septembre 2023, a arrêté les comptes du premier semestre 2023.

Le chiffre d'affaires s'élève à 6 230 millions d'euros, en retrait de -3% à périmètre et taux de change

constants :

*Bolloré Energy : 1.354 millions d'euros, -17%, principalement impactée par la baisse des prix et des volumes des produits pétroliers, après la forte hausse des prix au premier semestre 2022 dans un contexte international fortement perturbé par la guerre en Ukraine ;

*Communication (Vivendi) : 4 696 millions d'euros, +3%, attribuable principalement à la croissance d'Havas

(+4%), de Groupe Canal+ (+2%) et de Gameloft (+16%) ;

*Industrie : 148 millions d'euros, -28%, en raison d'une activité toujours ralentie chez Blue dans les segments bus et batteries et des volumes en retrait dans l'activité films.

En données publiées, le chiffre d'affaires baisse de 2%, compte tenu de +50 millions d'euros de variations de périmètre (dont principalement la consolidation de SPI chez Canal+ depuis mars 2022, les acquisitions de Havas et les impacts de la cession de Bolloré Africa Logistics), et de +0,3 million d'euros d'effets de change (dépréciation de l'euro par rapport au dollar US et au Franc Suisse compensée par l'appréciation de l'euro vis-à-vis de la Livre Sterling).

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA (4)) s'établit à 455 millions d'euros, en baisse de -16% à périmètre et taux de change constants :

*Bolloré Energy : 22 millions d'euros, -72%, impactée par la baisse des cours des produits pétroliers et des effets stock négatifs ;

*Communication : 515 millions d'euros (5), -3%, les bonnes performances d'Havas et de Groupe Canal+ étant atténuées par la baisse de la contribution d'UMG (impact négatif de la mise en place du plan de rémunérations en actions) ;

*Industrie : -53 millions d'euros, en amélioration de +5 millions d'euros en données brutes par rapport au premier semestre 2022, compte tenu du recul d'activité dans les batteries et les films.

Le résultat financier s'établit à -27 millions d'euros contre 522 millions d'euros au premier semestre 2022.

Il intègre une augmentation des dividendes reçus (FL Entertainment, Mediaset, Telefonica, ...) et des produits de placements. Au premier semestre 2022, il comprenait 526 millions d'euros de plus-value sur Banijay Holdings Group, suite à l'échange par Vivendi de sa participation de 32,9 % dans Banijay contre 19,9% dans FL Entertainment (FLE), cotée depuis le 1er juillet 2022.

Le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles ressort à -41 millions d'euros, contre

-210 millions d'euros au premier semestre 2022. Il intègre -60 millions d'euros de quote-part de résultat net de MultiChoice, et +19 millions d'euros de contribution du Groupe Socfin. Au premier semestre 2022, il intégrait

-235 millions d'euros de quote-part de résultat net de Telecom Italia (6).

Après prise en compte de -139 millions d'euros d'impôts (contre -114 millions d'euros au premier semestre 2022),

le résultat net consolidé s'établit à 207 millions d'euros, contre 931 millions d'euros au premier semestre 2022, qui comprenait la plus-value de cession sur l'apport de la participation dans Banijay Holdings Group à FL Entertainment (526 millions d'euros) et la contribution de Bolloré Africa Logistics.

Le résultat net part du Groupe ressort à 46 millions d'euros contre 301 millions d'euros au premier semestre 2022.

Les capitaux propres s'établissent à 33.372 millions d'euros, contre 32 941 millions d'euros au 31 décembre 2022, compte tenu de l'appréciation des cours de bourse des titres détenus, ainsi que de la cession de titres Vivendi, qui compensent l'acquisition d'actions Bolloré dans le cadre de l'OPAS.

L'endettement net s'élève à 613 millions d'euros contre une trésorerie positive de 709 millions d'euros au

31 décembre 2022, prenant en compte :

La baisse de la trésorerie nette du Groupe hors Vivendi de 0,6 milliard d'euros principalement à la suite de l'OPAS.

Augmentation de l'endettement de Vivendi de 0,6 milliard d'euros, intégrant les acquisitions de titres MultiChoice et Viu par Groupe Canal+ au cours du premier semestre 2023.

Compte tenu de ces éléments, le gearing s'établit à 0,2% au 30 juin 2023.

A fin juin 2023, le Groupe disposait de 12 milliards d'euros de disponibilités et de lignes confirmées, dont 8 milliards d'euros au niveau de Compagnie de l'Odet (incluant Bolloré)