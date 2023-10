Compagnie de l'Odet : le chiffre d'affaires recule de 4% sur 9 mois

(Boursier.com) — A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires de Compagnie de l'Odet est en baisse de -4% à 9,426 MdsE sur 9 mois.

En données publiées, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année est en retrait de- 4%, compte-tenu de +96 ME de variations de périmètre (notamment de l'intégration de Sicarbu acquis par Bolloré Energy, ainsi que des entrées de périmètre chez Vivendi) et de -26 ME d'effets de change en raison d'une appréciation de l'euro, principalement par rapport à la livre sterling et au dollar américain.

Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy ressort à 2,022 MdsE, en baisse de -22%, en raison de la baisse des prix des produits pétroliers, qui avaient atteint des niveaux records après le déclenchement de la guerre en Ukraine, et d'un recul des volumes vendus.

Le chiffre d'affaires Communication s'établit à 7,121 MdsE, en croissance de +3% à périmètre et taux de change constants par rapport à la même période de 2022.

Le chiffre d'affaires des activités de l'Industrie ressort à 233 millions d'euros (stockage d'électricité, films, terminaux et systèmes spécialisés), en diminution de -16% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice 2022. Cette baisse s'explique principalement par une diminution des ventes de batteries et de bus, ainsi que celles des Films. En revanche, les Terminaux spécialisés et Polyconseil sont en progression.