Compagnie de l'Odet : forte croissance des bénéfices semestriel

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Compagnie de l'Odet s'élève à 11,517 milliards d'euros en hausse de +24% à périmètre et taux de change constants.

En données publiées, le chiffre d'affaires est en hausse de +29 %, compte tenu de +173 millions d'euros de variations de périmètre (dont principalement l'acquisition de Prisma Media en mai 2021) et de +163 ME d'effets de change (en raison de la dépréciation globale de l'euro, notamment par rapport au dollar).

Le résultat opérationnel ajusté (Ebita) s'établit à 1,006 MdE, en hausse +48% à périmètre et taux de change constants.

Le résultat financier s'établit à 480 ME (-30 ME au 1er semestre 2021). Il intègre 526 ME de plus-value sur Banijay Holdings Group à la suite de l'échange par Vivendi de sa participation de 32,9% dans Banijay contre 19,9% dans FL Entertainment, cotée depuis le 1er juillet 2022.

Le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles ressort à -210 ME (-25 ME au 1er semestre 2021). Le résultat net consolidé s'établit à 931 ME (628 ME au 1er semestre 2021). Le résultat net part du Groupe ressort à 301 ME (100 ME au 1er semestre 2021).

Les capitaux propres s'établissent à 30,671 MdsE (31,336 MdsE au 31 décembre 2021), compte tenu de la baisse des cours de bourse sur les titres (-1,5 MdE).

L'endettement net s'élève à 4,682 MdsE (3,491 MdsE au 31 décembre 2021). Le gearing s'établit à 15% (11% fin 2021). A fin juin 2022, le Groupe dispose de 6,6 MdsE de lignes confirmées, dont 3,8 MdsE au niveau de Compagnie de l'Odet incluant Bolloré.