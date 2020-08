Commerzbank : sera déficitaire en 2020

(Boursier.com) — Commerzbank ne compte plus être bénéficiaire cette année. Plombée par la hausse des provisions pour créances douteuses et une importante dépréciation liée à Wirecard, la deuxième banque allemande a réalisé un bénéfice net de 220 millions d'euros au deuxième trimestre, en repli de 21%, pour des revenus de 2,27 MdsE (+6,8%). La Commerzbank s'attend à ce que son coût du risque atteigne entre 1,3 et 1,5 MdE sur l'exercice. Le ratio Common Equity Tier 1 s'est en revanche amélioré de 0,2 point à 13,4%.

"Nous avons augmenté nos revenus et notre ratio CET 1 au deuxième trimestre, mais le bénéfice d'exploitation a été affecté par le résultat du risque", a commenté Bettina Orlopp, directeur financier de la Commerzbank. "Il est d'autant plus important que nous réduisions nos coûts afin de pouvoir amortir les charges futures. Nous y travaillons et avons augmenté l'objectif de coûts pour cette année".

"En partant du principe qu'il n'y aura pas de second blocage, que les activités économiques se redresseront progressivement et que les programmes de soutien du gouvernement s'avéreront efficaces, la Banque prévoit des revenus largement stables pour le segment de la clientèle privée et des petites entreprises au cours de cette année. Pour la clientèle des entreprises, la Banque s'attend à un impact plus important du coronavirus. La Banque poursuit sa gestion des coûts et vise désormais une base de coûts incluant les investissements informatiques légèrement inférieure au niveau de 2019. Le résultat du risque pour l'année 2020 devrait se situer entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros. Compte tenu de ce dernier et des éventuelles charges de restructuration, la Banque prévoit un résultat net négatif pour l'année. L'objectif pour le ratio CET1 continue d'être d'au moins 12,5%, conformément aux exigences réglementaires réduites", explique l'établissement en guise de perspectives.