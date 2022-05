Commerzbank : retour de la rumeur UniCredit

(Boursier.com) — Commerzbank gagne du terrain à Francfort (+4,6% à 7,1 euros), porté par un vieux serpent de mer. Selon les informations du 'Financial Times', la banque allemande a eu en début d'année des discussions avec UniCredit en vue d'une possible fusion. Les pourparlers auraient été interrompus par le déclenchement de la guerre en Ukraine, le groupe transalpin privilégiant alors la gestion de son exposition au marché russe, l'une des plus importantes du secteur en Europe.

Cela fait plusieurs années que ce potentiel rapprochement revient régulièrement sur le devant de la scène. L'administrateur délégué d'UniCredit, Andrea Orcel, ex-patron des activités de banque d'investissement d'UBS, a déclaré par le passé que le groupe italien étudierait les possibilités de fusions-acquisitions sur tous les marchés sur lesquels il est déjà implanté, y compris en Allemagne donc où il possède déjà HypoVereinsbank. Le prédécesseur d'Andrea Orcel, Jean-Pierre Mustier, avait également étudié le dossier Commerzbank.

Une fusion entre les deux sociétés avait notamment failli se concrétiser en 2019 avant de tomber à l'eau.