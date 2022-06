Commerzbank : Berlin serait prêt à vendre sa participation

(Boursier.com) — L 'Allemagne serait désormais prête à céder sa participation dans Commerzbank à une banque européenne. Des responsables du ministère des Finances, le principal actionnaire de la seconde banque allemande, ont évoqué cette possibilité avec les hauts dirigeants d'acquéreurs européens potentiels cette année, selon les sources de 'Bloomberg'. Toute transaction devrait garantir que la Commerzbank continue à soutenir l'économie locale en étant ancrée dans le pays, soulignent les sources de l'agence.

Ces contacts informels sont néanmoins le signe le plus clair à ce jour que le nouveau gouvernement, formé à la fin de l'année dernière, cherche à sortir du prêteur, renfloué à coup de milliards d'euros d'argent public au plus fort de la crise financière. L'Allemagne détient toujours 15,6% du tour de table de la Commerzbank. Berlin souhaiterait toutefois attendre que le cours de la Commerzbank rebondisse et que les retombées de la guerre en Ukraine s'atténuent avant de passer à la vitesse supérieure. Compte tenu de la faible valorisation actuelle de la société, une vente de cette participation à un plus grand établissement ouvrirait probablement la voie à une prise de contrôle. Un cours plus élevé permettrait ainsi à l'Etat d'obtenir une position plus importante au sein du nouveau groupe combiné.

Faute d'un rapprochement avec la Deutsche Bank, BNP Paribas, ING Groep ou encore UniCredit pourraient revenir à la charge après avoir approché le gouvernement allemand au sujet d'un achat potentiel au cours de la dernière décennie. Le 'Financial Times' a encore récemment évoqué des discussions entre la banque allemande et UniCredit en vue d'une possible fusion.

La part du gouvernement dans Commerzbank n'est pas conçue pour être permanente, a répondu à l'agence une porte-parole du ministère des Finances. Elle a précisé que la décision sur ce qu'il fallait en faire serait prise par un comité composé de membres de divers ministères.

Un accord, qui se traduirait sans aucun doute par l'une des plus importantes transactions transfrontalières au sein de l'industrie financière en Europe, pourrait déclencher la vague de consolidation tant attendue dans le secteur de la région. La récente décision des régulateurs mondiaux de traiter la zone euro comme une seule juridiction, éliminant ainsi la menace d'exigences de capital plus élevées pour les prêteurs qui se regroupent dans le bloc, pourrait par ailleurs faciliter ce type d'opération.