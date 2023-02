Comment Walmart tente de maîtriser les prix

(Boursier.com) — Walmart , géant américain de la grande distribution, met en garde ses fournisseurs contre l'augmentation des prix, d'après Reuters. Dans une interview, le dirigeant d'Edgewell Personal Care, Rod Little, a déclaré que Walmart avait précisé à son entreprise qu'il veillerait sur les consommateurs et qu'il faudrait de "très bonnes raisons" pour augmenter les prix. Little ajoute qu'il sera "très difficile" d'augmenter les prix proposés aux détaillants à l'avenir. Un consultant explique pour sa part qu'avec la baisse des prix des emballages, du transport et des matières premières, les détaillants demandent de plus en plus aux fournisseurs comment ils peuvent justifier une nouvelle hausse des prix après en avoir imposé tant l'année dernière.